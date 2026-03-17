La desviació de Sant Julià entra en una fase decisiva amb l’inici de la perforació del túnel de Rocafort

Els treballs per a materialitzar la desviació de Sant Julià de Lòria entren en una fase clau amb l’arribada d’una de les màquines encarregades d’executar la perforació del futur túnel. La perforadora comença a treballar per la boca sud i representa un pas decisiu perquè la infraestructura entri en servei el primer semestre de 2027.
El cap de Govern, Xavier Espot, que ha visitat aquest matí les obres juntament amb el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, ha destacat els esforços per a tirar endavant la desviació de Sant Julià de Lòria, “una infraestructura llargament esperada i clau per a millorar la mobilitat i la qualitat de vida dels lauredians i les lauredianes”. L’actuació permetrà millorar la seguretat i la mobilitat desplaçant fora del centre de la vila uns 18.000 vehicles diàriament. A més, permetrà reduir els nivells de CO2 un 41% respecte als actuals.
El projecte preveia inicialment l’excavació del túnel únicament des de la boca sud, amb doble torn de treball durant tota l’obra. Tanmateix, s’ha acordat millorar l’execució: perforant de forma simultània a partir del mes de juny des de la boca sud i la boca nord. Aquesta optimització redueix de manera significativa els treballs nocturns, minimitza les afectacions a l’entorn i a la ciutadania i manté el calendari previst. Aquesta modificació del projecte ha comportat la preparació de la boca nord durant els darrers mesos i la incorporació d’un segon equip de perforació a l’inici de l’estiu. Durant els primers mesos de treballs, només a la boca sud, sí que hi haurà doble torn, amb voladures diürnes i treballs de sosteniment i desenrunat.
En aquest sentit, el ministre de Territori i Urbanisme ha assenyalat que “aquesta millora permet avançar en una obra estratègica per al país reduint les molèsties als veïns i garantint, alhora, el compliment dels terminis i els estàndards de seguretat”. D’aquesta manera, el Govern vetlla perquè la infraestructura s’executi amb criteris de responsabilitat, eficiència i respecte per l’entorn.
Pel que fa al sistema d’excavació, els treballs es fan amb maquinària tipus ‘jumbo’, equipats amb braços extensibles que perforen la roca. Posteriorment, les perforacions s’omplen d’explosius que es detonen de manera controlada. A continuació, es duen a terme les tasques de desenrunat i de sosteniment del front d’excavació, en un procés cíclic i continu.
El túnel de Rocafort una vegada operatiu tindrà una longitud d’uns 233 metres, complementats amb uns accessos d’uns 100 metres a cada boca. A més, disposarà de tres carrils, dos en sentit sud i un en sentit nord, com el túnel de la Tàpia. D’aquesta manera, la carretera general 1, des de l’enllaç amb la carretera secundària de Fontaneda fins a l’enllaç d’Aixovall, comptarà amb tres carrils.
Fins ara s’han dut a terme els principals treballs preparatoris del projecte. A la boca sud, s’ha executat el paraigua de sosteniment, així com la preparació del front d’excavació i la col·locació de les encavallades. Paral·lelament, s’han iniciat els treballs de preparació del front d’excavació a la boca nord. També s’ha completat la fonamentació i l’alçat dels falsos túnels tant a la boca sud com a la boca nord, així com el desviament i soterrament del torrent de Rocafort, una actuació indispensable per a garantir el pas lliure i segur dels treballs d’excavació a la boca sud.