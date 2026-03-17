Comencen les obres de reforma de l’edifici de les Monges de la Seu

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha posat en marxa la fase 1 del projecte de reforma parcial de l’estructura de l’emblemàtic edifici de les Monges, que engloba el centre cultural de la ciutat pirinenca. Aquesta actuació, amb un pressupost total de 335.341,25 € (IVA inclòs), té com a objectiu principal garantir la seguretat i l’estabilitat d’aquest immoble de gran valor patrimonial.
Una intervenció estratègica en l’actual espai d’exposicions
Aquesta primera fase se centra específicament en l’arranjament estructural de l’actual espai d’exposicions de la planta baixa i la planta altell, que actualment ocupa la sala d’exposicions “La Cuina”. Els treballs consisteixen a reforçar els forjats existents, assegurant així que l’edifici pugui acollir futurs usos culturals amb total seguretat.
A més, el projecte també inclou la construcció d’una nova escala exterior per a garantir l’evacuació en cas d’emergència; actuacions complementàries d’estanquitat (en finestres i cobertes) per a protegir les estructures dels nivells on no s’actua directament; i reparació puntual d’elements degradats pel pas del temps.
Detalls del projecte i terminis
L’edifici de les Monges compta amb cinc nivells, amb una planta baixa parcialment soterrada respecte al nivell de la plaça. Tot i que l’any 2012 ja es va redactar un projecte global, l’execució s’ha plantejat ara de manera esglaonada per a optimitzar la viabilitat econòmica de l’obra.
La durada prevista dels treballs és de quatre mesos. El projecte s’emmarca dins el pla de rehabilitació d’equipaments municipals per a posar-los al servei de la ciutadania.
Amb aquesta reforma, “la Seu d’Urgell fa un pas endavant en la preservació del seu centre històric, transformant un edifici històric en un espai segur, funcional i preparat per a les necessitats culturals del futur”, assenyalen des de l’Ajuntament.