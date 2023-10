El desviament la Massana-Ordino començarà l’any 2024

Simulació del desviament de la Massana-Ordino previst a la CG-3 (SFGA)

Les obres del desviament de la Massana-Ordino a la CG-3 començaran a principis del 2024. Així ho ha afirmat aquest dimarts el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, qui ha anunciat que el Govern ha aprovat la licitació de la primera fase del futur vial. Es dona així el tret de sortida a la realització d’una peça clau per a descongestionar el trànsit del centre de la vila massanenca.

Ferré ha concretat que un cop s’hagi completat la licitació i s’adjudiqui aquesta primera fase, es preveu que durant el mes de gener de l’any vinent comencin els treballs per a construir un vial que ha estat una vella reivindicació dels veïns de les valls del Nord. Raul Ferré ha informat que a mesura que es vagin ultimant fases constructives s’aniran licitant i adjudicant les següents per tal d’avançar en l’obra ràpidament i poder tenir la desviació totalment enllestida durant el 2027.

“La desviació és una infraestructura prioritària per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans, de tot el país i especialment la dels habitants dels diferents nuclis de les valls del Nord”, ha assenyalat el ministre en una compareixença davant dels mitjans de comunicació.

El ministre ha explicat que el present projecte de la desviació de la Massana-Ordino és fruit de la tasca conjunta entre els equips del Comú massanenc i del Govern, que “han treballat colze a colze” per a assolir un traçat alternatiu al plantejat inicialment al Pla sectorial de noves infraestructures viàries del 2005. Aquest tenia un cost que s’aproximava als 60 milions d’euros i ara, després d’un any de feina tècnica, s’ha trobat una solució alternativa que redueix la inversió total a la meitat i que és igualment efectiva des de la perspectiva de la mobilitat.

Entrant al detall del projecte, la desviació començarà just al revolt de la CG-3 a la Serra de l’Honor, el primer tram que ara es licita i on habitualment es concentra el trànsit d’accés sud a la Massana en hores punta. Aquest inici converteix la desviació en una obra viable econòmicament, ja que permet estalviar la construcció del túnel i del viaducte des del túnel dels Dos Valires inclosos en el projecte original. El ministre ha posat en relleu el paper del Comú de la Massana també des de la vessant econòmica, tenint en compte que aquest primer tram de la desviació tindrà un cost total de 9 milions d’euros, dels quals 5 seran assumits pel Comú, ja que aquest primer tram es considera una carretera urbana. La resta del pressupost d’aquest tram inicial, uns 4 milions d’euros, l’assumirà el Govern. Formalment, aquesta part s’anomena tram 2, tot i ser la primera que s’executarà, ja que el tram 1 és precisament el túnel que s’ha descartat pel seu elevat cost econòmic i que sortiria des del túnel dels Dos Valires.

Pel que fa a la resta del traçat, el cap de l’Àrea d’Obra Pública, Ramon Serra, ha explicat que es divideix en tres trams més. El que segueix al licitat ara, i que s’anomena tram 3, preveu el creuament del riu Valira del Nord des del tram 2, i fins la zona de Palanques. Té una longitud d’uns 500 metres i diversos viaductes sobre els rius. Es preveu licitar al llarg de l’any 2025. Des d’aquest tram es podrà accedir al centre de la Massana a través de ramals que aniran fins a la zona del Comú.

Serra ha assenyalat que al punt on acabi el tram 3 es dividirà en un ramal d’uns 390 metres –anomenat tram 4– en direcció a Arinsal i que connectarà amb la CG-3 al seu pas pel Telecabina, on actualment hi ha una zona d’aparcament que facilitarà l’estacionament dels vehicles per a accedir al centre de la Massana i impulsarà alhora l’activitat comercial. A més, també sortirà un altre ramal –anomenat tram 5– d’uns 450 metres que anirà cap a Ordino, connectant així la desviació amb la CG-3 en aquest sentit en dos punts: al pont de la caserna massanenca dels Bombers i en un enllaç a l’alçada de la Farga Rossell. Ambdós ramals permetran circular directament cap a la zona d’Arinsal i d’Ordino, i tant un com l’altre es licitaran durant l’any 2026.

Tot i ser un traçat d’uns 2 quilòmetres en la seva extensió íntegra, es tracta d’una obra complexa perquè, donada l’orografia del terreny, s’han hagut d’incloure elements com ara murs de sosteniment o viaductes per tal de sortejar situacions com ara canvis d’una banda a l’altra del riu.