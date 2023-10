El Govern aprofita la Festa Magna per a recordar els recursos destinats a la gent gran

Xavier Espot marcant-se un ball durant la Festa Magna (SFGA)

Més de 500 persones han participat a la celebració de la Festa Magna al Complex esportiu i sociocultural d’Encamp, amb l’assistència de gent gran de totes les parròquies i una nodrida representació d’autoritats. La jornada festiva, que se celebra anualment, s’ha iniciat amb una missa al Santuari Basílica de Meritxell i ha prosseguit amb un dinar, els parlaments de les autoritats i un ball de tarda.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat durant la seva intervenció que, si bé en els darrers dos anys la llista d’espera de places en residències per a la gent gran ha disminuït, el Govern continua bolcant esforços per a augmentar el nombre de places concertades de caràcter públic, particularment en col·laboració amb el sector privat.

En paral·lel, ha afegit, Afers Socials segueix reforçant el Servei d’Atenció a Domicili (SAD) amb la contractació de més personal, i treballant per a ampliar el nombre de pisos amb serveis per a la gent gran i per a garantir la teleassistència i la inclusió domòtica.

Espot ha exposat que l’envelliment de la població no és un fenomen aliè a Andorra i, per això, s’ha posat en marxa el Pla nacional sociosanitari per a la gent gran, dissenyat per a poder donar la resposta més adequada a les necessitats del col·lectiu i continuar donant valor a les persones que necessiten atenció per la seva situació de malaltia o dependència, tant en els centres com en els serveis domiciliaris. De fet, el Govern reforça els recursos perquè les persones grans puguin viure el màxim de temps possible de manera autònoma a les seves llars.

El diàleg constant i constructiu amb la Federació de la Gent gran ha permès instaurar en els darrers mesos, ha destacat el cap de Govern, el règim de tercer pagador per a la gent gran a la farmàcia; o una finestreta única per a les persones de més de 65 anys i per a les persones amb discapacitat al Servei de Tràmits del Govern, al Departament d’Immigració i a l’Agència Tributària. Xavier Espot ha volgut recordar que el ministeri de Salut, a petició de la Federació de la Gent gran, va afegir el cribratge per a detectar casos de càncer de mama i el cribratge de còlon amb l’objectiu de trobar casos en etapes molt precoces.

La ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, al seu torn, ha deixat clar que l’atenció a la gent gran és una prioritat per al Govern, que, a través d’Afers Socials, impulsa accions no només al voltant de l’atenció a la dependència des d’una visió integral i centrada en la persona, sinó que es prioritza l’atenció de proximitat i l’atenció comunitària.