La intel·ligència artificial, repte educatiu del nou curs escolar

El ministre Ladislau Baró en l’inici del curs escolar 2023-2024 (SFGA)

El desenvolupament de la intel·ligència artificial (IA) ha esdevingut un repte per a la societat i, especialment, per al món educatiu, ja que obre la porta a un nou objectiu: mantenir la motivació dels alumnes assegurant la rellevància dels aprenentatges. Aquesta ha estat una de les fites que ha marcat el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, com a prioritàries, durant l’acte d’inici del curs escolar 2023-2024, celebrat aquest dimarts.

Baró ha assegurat que “el més preocupant és l’efecte d’aquestes noves realitats sobre la motivació dels alumnes durant la seva escolarització, ja sigui obligatòria o post-obligatòria i universitària”. Motiu pel qual ha incidit en la importància de “preparar-los per a viure en una societat en que la intel·ligència artificial tindrà una presència cada cop més gran i que ja avui els proposa coses”.

En aquest sentit, el titular d’Educació ha anunciat l’obertura d’una línia de treball sobre la utilització de la tecnologia en educació: “aprofitarem l’oportunitat per a millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge, acompanyant els docents, que són els actors decisius en aquesta tasca”.

“Un objectiu tan ambiciós només es pot fer efectiu d’una manera: a partir del paper clau dels docents i personal educatiu considerats com a motor indispensable per a fer moure tots els complexos i a vegades subtils engranatges de la maquinària educativa”, ha afirmat Baró.

L’acte d’inauguració del curs escolar 2023-2024 ha comptat amb una ponència sobre intel·ligència artificial a càrrec de Carles Sierra, professor i director de l’institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA) del Consell Superior d’Investigacions Científiques d’Espanya (CSIC).