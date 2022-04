La despesa del SAAS supera els 83 milions el 2021

El SAAS ha gastat 1,4 milions més el 2021 que el darrer exercici. Així ho indiquen les dades econòmiques de la darrera memòria publicada pel servei.

Es destaca que les despeses del 2021 van arribar a 83,2 milions d’euros. La major part, uns 46 milions, destinades al personal, seguit de les generals i d’inversió. I és que el servei té 1.243 treballadors, un 60% dels quals són infermers, tècnics o professionals assistencials.

Pel que fa als ingressos, l’informe indica que aquest darrer exercici s’ha assolit 83,5 milions. Prop d’un 85% a través de finançament públic i la resta, per privat. El total, però, és més gran que l’any 2020, quan la parapública va registrar uns ingressos de 81,8 milions.

L’informe també apunta que malgrat que el 10 de juny del 2021 l’hospital va aconseguir per primera vegada no tenir cap ingressat per la Covid-19, durant l’any va haver de continuar gestionant la pandèmia.

El nombre d’hospitalitzacions per la malaltia va superar les 500, gairebé 80 de les quals van ser ingressades a la unitat de cures intensives. Atenció primària va inocular més de 135.500 vacunes.