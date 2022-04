El Govern prepara un paquet d’ajudes per lluitar contra la inflació, destacant l’augment del salari mínim

El Govern està preparant un paquet d’ajudes per pal·liar l’encariment desmesurat dels preus. Entre les mesures, la pujada del salari mínim. Ho ha avançat en la sessió de control el cap de Govern, que ha indicat que seran transversals i es traslladaran al Consell econòmic i social a principi del mes vinent.

Els socialdemòcrates esperen que aquest òrgan esdevingui un espai de treball i diàleg efectiu. Judith Salazar reitera que encara no s’ha arribat al 60% del salari mitjà que marca la Carta Social Europea.

La presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Salazar, ha demanat al Govern si creuen que tenen alguna responsabilitat en “la manca de polítiques més decidies en habitatge i la manca de pujades de salari fins a com a mínim el que demana la Carta Social Europea”.

Per la seva part, el cap de Govern, Xavier Espot, creu que “hem estat valents i que hem trencat tabús en matèria de salaris, cosa que vostès no van fer”.

Xavier Espot ha volgut destacar que des que estan a l’executiu cada any han incrementat el salari mínim per damunt de l’IPC. Des del PS creuen que la coalició de Govern ha descuidat les polítiques sobretot d’habitatge i que l’increment dels salaris no ha estat valent.

Una de les qüestions tractades en sessió ha estat la cartera de serveis. Susanna Vela lamenta que no hagi estat consensuada amb els professionals sanitaris. En aquest sentit, ha remarcat que “el resultat és que els col·legis professionals s’han plantat”.

El ministre de Salut, Albert Font, ha explicat que el text s’ha aprovat per “raons d’oportunitat i necessitat”. Amb tot, ha assegurat que “intentarem que els col·legis se sentin representats”. “Això no vol dir que acatarem tot el que reivindiquin”, ha comentat, ja que considera que “aquesta no és la nostra funció”.

Quant a la llei marc de professions sanitàries, Albert Font ha afirmat que hi ha punts d’entesa amb el col·lectiu en el desenvolupament d’un text que s’està treballant amb la secretaria d’Estat d’Afers Europeus en el marc de l’acord d’associació. Ha detallat que inclourà un capítol comú i un d’específic per dietistes, podòlegs, fisioterapeutes i infermers.

L’encariment de la llum també s’ha debatut. El grup socialdemòcrata critica la gestió de les inversions de FEDA, destacant les pèrdues de la companyia. La ministra Calvó ha defensat la necessitat d’endegar projectes i ha recordat que la repercussió en el rebut ha estat inferior a la d’altres països gràcies als contractes garantits.