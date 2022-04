Aquest dijous la seu de la Federació Andorrana d’Esquí ha acollit la roda de premsa de balanç de la temporada de la secció de boardercross, amb la presència del director de la secció i gerent de la FAE, Carles Visa, i l’esportista Maeva Estevez.

A l’acte, Carles Visa ha destacat tot el suport rebut per Vall Banc durant aquestes últimes temporades, i ha agraït l’ajuda que ha permès dur a terme el projecte. “Ha estat una temporada positiva, amb un molt bon treball de pretemporada, però no hem arribat a tenir la constància que buscàvem”, ha explicat Estevez en les seves primeres paraules. “Estic contenta d’haver assolit l’objectiu de la temporada tan d’hora perquè ens va permetre seguir amb la tranquil·litat de saber que tenies una part important feta. Després de que la covid ho ha complicat tot, la meva confiança es va quedar tocada. M’havia concentrat molt en el treball mental, hi ha hagut una evolució, però hem de continuar treballant-hi”, ha manifestat.

Pel que fa als Jocs Olímpics, la rider andorrana ha reconegut que no va “gestionar les emocions”, perquè “canvia tot molt respecte a una Copa del Món”. “Aquí hi ha molts altres factors, i vam tardar sis dies a descobrir el circuit. No em vaig adaptar a aquesta nova situació”, ha afirmat.

La lesió

Respecte a la seva lesió al genoll, que la va obligar a deixar la temporada abans de temps, ha assegurat: “Hem fet la tercera infiltració, s’ha d’esperar unes tres setmanes per veure evolució i toca ara rehabilitar i fer el que es pugui sense que faci mal, però no hi ha res clar. És una lesió meniscal, però s’han trobat altres coses, com una part inflamada que genera dolor, però no es pot operar”. El que és ben cert és que aquesta circumstància “afectarà a la pròxima temporada”, ha dit Visa, “perquè al maig hauria de començar l’activitat física i no se sap quins seran els terminis”.

Pròxima temporada

Els objectius de cara a la pròxima campanya són clars per a Estevez: “Ser més constants, i m’agradaria competir als pròxims Mundials”. La cita mundialista està prevista a Geòrgia, al mes de febrer, tot i que està tot a expenses de les circumstàncies internacionals donades pel conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna.

Anàlisi de la FAE

Carles Visa, per la seva part, ha detallat l’anàlisi de la temporada de la secció, començant pel paper d’Estevez: “Tècnicament, hem crescut, un bon treball de preparació, amb bons resultats amb les carreres de principi de temporada, i el magnífic resultat de la Copa del Món de Montafon, on va ser 16a. L’aturada i intermitència al circuit de la Copa del Món, amb les anul·lacions i la covid no van permetre una continuïtat en la seva progressió, que no ens va deixar arribar als Jocs amb la millor confiança. Acabem la temporada amb una lesió que es complica més del compte, no és fàcil de gestionar, estarem una època de tractament, fins que el genoll estigui una mica millor”.

Da Cruz , evolucionant

Pel que fa a Mario da Cruz, al grup de seguiment amb l’equip de la RFEDI, Visa ha explicat que ha fet “una bona evolució en punts, va començar la temporada sent el 218è del rànquing mundial i l’ha acabat 121è amb 85.55 punts FIS. Ha aprofitat el treball amb el grup de seguiment, tot i que en resultats estem una mica lluny, tot i que pensem que és normal perquè bé d’un temps darrere que no ha pogut treballar com aquest any”.

Així mateix, en la reunió s’han tractat temes d’actualitat internacional, entre les quals els representants estatunidencs han posat valor que Andorra s’hagi sumat a les sancions internacionals a Rússia i Bielorússia pel conflicte a Ucraïna.