La delegació del Consell General a l’APCE participa en la sessió plenària del 20 al 24 d’abril, a Estrasburg

Aquest dilluns, 20 d’abril, comença a Estrasburg (França) la sessió plenària de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE), que comptarà amb la participació de la delegació del Consell General encapçalada per Berna Coma i formada per Meritxell Alcobé i Susanna Vela. Durant la sessió es duran a terme debats amb un impacte social i polític rellevant, destacant el que versarà sobre les violències i els discursos d’odi contra responsables polítics, considerats una amenaça per a la democràcia, així com la lluita contra la discriminació per motius religiosos i la protecció de la llibertat de religió o de convicció a Europa.
Un altre eix central de la trobada serà el debat conjunt sobre la promoció i la millora de l’aplicació del Conveni d’Istanbul, amb l’objectiu d’aprofitar l’experiència adquirida i avançar cap a una cultura del consentiment. A més, es debatrà sobre l’abolició universal de la pena de mort.
En el marc de la sessió plenària, se celebrarà la cerimònia de lliurament del Premi Museu del Consell d’Europa 2026 al Young V&A, una institució vinculada al Victoria and Albert Museum i orientada especialment a infants, joves i famílies.