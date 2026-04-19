“Ciència i Esport” es donen la mà, a Andorra, per a impulsar el futur del rendiment

El pròxim 31 de maig, a partir de les 9 hores, al Bici Lab, el Principat d’Andorra acollirà la jornada Ciència i Esport, un espai de trobada entre empreses, professionals i actors de l’ecosistema esportiu amb un objectiu clar: connectar coneixement, innovació i rendiment. Organitzada per l’Andorra Esports Clúster, Bici Lab Andorra, Onalabs i Andorra Recerca i Innovació (AR+I), la jornada combinarà càpsules d’experts, espais de networking i una activitat esportiva per a fomentar el diàleg i la col·laboració entre sectors.
En un context on la tecnologia, les dades i la ciència són cada vegada més determinants en l’esport, aquesta iniciativa neix per a generar sinergies, compartir experiències i posicionar Andorra com un hub d’innovació esportiva.
Més informació, AQUÍ!