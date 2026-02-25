La Copa del Món de Falun, cita de Del Rio per al cap de setmana

By:
On:
In: Esports
Gina del Rio, als 10km individuals en clàssic del Tour d'Ski
Gina del Rio, als 10km individuals en clàssic del Tour d’Ski (Nordic Focus)

La corredora d’esquí de fons del Principat, Gina del Rio, competirà el pròxim cap de setmana a la Copa del Món de Falun, a Suècia. L’esquiadora andorrana, que després dels Jocs Olímpics va tornar a Andorra per a descansar i entrenar, va viatjar dissabte passat a Suècia per a tornar entrar en la dinàmica i preparar la competició del pròxim cap de setmana, una nova cita del circuit mundial.

El dissabte 28 és prevista la cursa sprint en skating, l’única que farà, amb la classificatòria a les 13:00h, mentre que les finals estan programades per les 15:30h. El mateix dissabte viatjarà a Lillehammer (Noruega), on serà la següent cita de l’andorrana amb els Campionats del Món U23.

Els Mundials U23 inclouen l’sprint en skating del dimarts 3 de març, els 20 km mass start en skating del dijous 5 de març i els 10km individuals en clàssic del dissabte 7 de març.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]