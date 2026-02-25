La Copa del Món de Falun, cita de Del Rio per al cap de setmana

La corredora d’esquí de fons del Principat, Gina del Rio, competirà el pròxim cap de setmana a la Copa del Món de Falun, a Suècia. L’esquiadora andorrana, que després dels Jocs Olímpics va tornar a Andorra per a descansar i entrenar, va viatjar dissabte passat a Suècia per a tornar entrar en la dinàmica i preparar la competició del pròxim cap de setmana, una nova cita del circuit mundial.
El dissabte 28 és prevista la cursa sprint en skating, l’única que farà, amb la classificatòria a les 13:00h, mentre que les finals estan programades per les 15:30h. El mateix dissabte viatjarà a Lillehammer (Noruega), on serà la següent cita de l’andorrana amb els Campionats del Món U23.
Els Mundials U23 inclouen l’sprint en skating del dimarts 3 de març, els 20 km mass start en skating del dijous 5 de març i els 10km individuals en clàssic del dissabte 7 de març.