En el camí triat cap a les nostres metes trobarem dificultats. El nostre treball realitzat per a convertir els somnis en realitat serà ardu. Treballarem intensament per a aconseguir allò que desitgem. Ens alegrarem de cada pas aconseguit. Però també perdrem batalles. Una batalla perduda no significa el final. Per més desil·lusionant que pugui ser. Una batalla perduda és això. Una entre moltes.

Expliquen que Einstein, una de les ments més brillants del nostre planeta, un dia recitava a classe la taula de multiplicar del 9. Al final es va equivocar en l’últim número. Tots reien del seu error. Ell es va quedar pensant: “Com és que només es fixen en un error si he encertat les 9 anteriors?” És diferent, fes com Albert Einstein. Fixa’t en totes les teves batalles guanyades, en lloc de només mirar i centrar-te en la que has perdut.

El camí és llarg, no et fixis on has caigut, fixa’t en el que has aconseguit. Així que si vas perdre una batalla sacseja’t la pols i prepara’t per a guanyar la següent. Lao-Tse va dir: “Un viatge de mil milles comença amb un primer pas“. Estic convençut d’això i també que durant el camí hi haurà caigudes. Només mira quan has avançat, això et donarà les forces per a aixecar-te i continuar caminant.

