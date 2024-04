La CGT obre un punt d’informació laboral a la Seu

La CGT disposa d’un punt d’informació a la Seu

La CGT de Lleida obre un “punt d’informació laboral i assessorament sindical” a la Seu d’Urgell. El sindicat ha informat que aquest servei el donaran el tercer dimarts de cada mes, de les 7 a les 9 del vespre. Des de la formació, que es defineix com un “sindicat llibertari”, han explicat que volen “organitzar-se a la comarca per tal de defensar els interessos de les treballadores en el camí per a la construcció d’una societat més justa, lliure i solidària”, perquè opinen que “les constants agressions” envers el col·lectiu, “on l’atur i la precarització són cada vegada més evidents” fan “necessari organitzar-se per a combatre” el que qualifiquen d'”‘ofensiva capitalista”. En aquest sentit, proposen “autoorganització, acció directa i suport mutu” i “defensar unes condicions de vida i treball dignes, així com lluitar contra les injustícies socials”.

En un comunicat, la CGT ha explicat que volen centrar la seva tasca en “l’autoformació en drets laborals i pensament crític, suport col·lectiu, assessorament legal, denúncia pública dels explotadors laborals” i “exigir a les institucions públiques els mecanismes de control adients per a garantir el compliment dels drets laborals”, a més de la “millora de les condicions laborals” i “creació de xarxa i complicitats amb d’altres moviments socials del territori”. El grup també ha concretat que l’assessorament s’oferirà al despatx 2 del Centre Cívic El Passeig. El primer dia d’atenció serà aquest mateix dimarts. També ofereixen l’opció de contactar amb el sindicat al correu cgtalturgell@cgtlleida.cat.