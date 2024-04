Èxit de la primera Jornada d’AUTEA Alt Pirineu a la Seu

Primera Jornada d’Autea Alt Pirineu (RàdioSeu)

AUTEA Alt Pirineu ha organitzat aquest cap de setmana la seva primera Jornada per a donar a conèixer la seva activitat i el tractament del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA). L’entitat ha valorat com “un gran èxit” la sessió “tant per la participació assolida com pel nivell dels ponents i les ponències”.

La trobada va començar divendres, a la sala del Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu (CETAP), que es va omplir amb més d’un centenar d’assistents presencials o bé connectats en línia. A la introducció la presidenta d’AUTEA Alt Pirineu, Berta Vidal, va celebrar l’organització d’aquestes Jornades en el primer any d’existència de l’associació. Tot seguit el delegat en funcions de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran, Josep Castells, va esmentar que el percentatge de prevalença de l’autisme a Catalunya és d’un 1,23% i també la manca de diagnòstics que pateixen les noies. Castells va agrair a l’associació la preparació d’aquesta activitat per a “promoure l’equitat territorial” i “trencar l’escletxa entre el món rural i l’urbà”.

Noemí Balmaña, psicòloga infantil i juvenil especialista en autisme, va impartir la ponència “Infància. Bones pràctiques per a la detecció i el diagnòstic clínic precoç. Importància de la intervenció primerenca amb metodologies basades en l’evidència científica“. Balmaña va exposar diverses temàtiques relacionades amb la detecció i la intervenció primerenca com ara els signes per a localitzar-ho, els motius principals de consulta a especialistes, els diferents nivells de detecció o les intervencions basades en l’evidència. L’experta assegura que “actualment es pot fer un diagnòstic de certesa entre els 12 i 24 mesos” i que “la mitjana a Catalunya és avui als 8 anys i 8 mesos”.

Igualment va destacar que els estudis vigents “conclouen que la intervenció primerenca és molt beneficiosa per als infants” perquè els resultats confirmen que el 90% dels infants amb detecció precoç “van assolir uns resultats molt més òptims que els que van obtenir els infants no intervinguts”. Balmaña va recordar també la importància d’incorporar les famílies a tots els processos.

Desprès d’un breu descans va ser el torn de Victor Adé, psicopedagog a l’Hospital de Dia TEA de Mutua de Terrassa, que va oferir la ponència ‘Autisme i escola. Propostes i estratègies d’intervenció’. Adé va exposar que un de cada quatre infants amb necessitats educatives especials tenen TEA i que l’augment d’aquests alumnes dins el sistema educatiu els darrers anys ha estat exponencial (+216%), com també que un 33% d’alumnes amb TEA han rebut insults; un 12%, assetjament real; i un 6%, assetjament reiterat. El doctor va informar als assistents de les mesures i suports educatius existents i dels principals indicadors o principis de qualitat.

La darrera ponència, ‘Transició a la vida adulta’, la va impartir la Dra. Neus Elias, psiquiatra infanto juvenil adjunta a la Unitat UnimTEA de l’Àrea de Salut Mental de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i presidenta del comitè clínic de la Fundació Mas Casadevall. Elias va parlar d'”una etapa que sovint resta oblidada i mancada de visibilitat i de recursos per part de les administracions, institucions i societat en general”. Així, va indicar que un 84% d’adults amb TEA tenen alguna “comorbiditat psiquiàtrica associada” i que “els estudis parlen d’aquests indicadors tan elevats especialment relacionats amb l’estat d’ànim, depressió, trastorns d’ansietat, fòbies, dislèxia i també trastorns d’alimentació”. En la mateixa línia, el primer motiu de consulta als centres on es detecta casos de TEA sol ser el trastorn obsessiu compulsiu (TOC) o bé l’anorèxia nerviosa.

La jornada de divendres la va cloure l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, que va agrair a l’associació la celebració d’aquesta nova jornada a l’Alt Pirineu i va oferir el suport de l’Ajuntament a l’entitat i a les famílies que representa.

A la part final de la trobada, dissabte al matí, es van fer els tallers pràctics ‘Què és l’autisme? Comprensió i necessitats de suport’ i ‘Benestar emocional i conductual en l’autisme. Estratègies per a la regulació’, impartits per Víctor Adé i per Eva Flotats, psicòloga infanto-juvenil especialitzada en autisme.

A les jornades hi han participat 45 professionals del territori, dels àmbits de la salut, l’educació i l’acció social. A curt termini les ponències es podran recuperar al canal d’AUTEA Alt Pirineu a Youtube. Berta Vidal ha agraït les aportacions dels ponents i dels responsables dels tallers, a més de “la qualitat i nivell de les seves intervencions”, el suport rebut per part d’institucions i empreses col·laboradores, “l’interès mostrat per la formació en TEA” i l’ajut dels membres de la junta directiva i associats.