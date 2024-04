Arrenca el XIX Concurs d’Excarceració dels Bombers de la Generalitat amb participació pirinenca

Actuació de l’equip de Sabadell, primer classificat de l’edició de l’any passat (Govern.cat)

Un accident de trànsit amb dos vehicles implicats, un d’ells bolcat, i dues persones atrapades a l’interior. Aquest és un dels escenaris amb què es trobaran els equips dels Bombers de la Generalitat que participen, aquest any, a la XIX edició del Concurs de Rescat en Accidents de Trànsit.

I és que un any més, les instal·lacions de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) acolliran una nova edició del concurs. Aquest any hi participen un total de 32 equips, i ho faran amb dues modalitats: El Repte i La Línia Classificatòria. Les maniobres es realitzaran entre dijous 18 i diumenge 21 d’abril.

A més, el certamen comptarà amb la participació, com equips convidats i en el marc del Repte, dos equips dels Bombers de Barcelona i un equip dels Bombers del Consorci de València.





Les modalitats El Repte i La Línia Classificatòria

Cada equip participarà amb una única modalitat i farà una única maniobra:

● En El repte, l’equip, que es trobarà amb un escenari d’accident sense informació prèvia, tal i com passaria en un cas real, haurà d’atendre un número indeterminat de persones afectades que poden estar il·leses o poden ser víctimes estables, inestables o en risc vital imminent amb diferents nivells d’atrapament. A més, el seu estat pot evolucionar durant la maniobra. Tenen un màxim de 30 minuts per a realitzar-la.

● En La línia classificatòria l’equip haurà de rescatar dues persones atrapades en un temps màxim de 25 minuts. Les víctimes poden evolucionar si no reben el tractament adequat i poden patit diferents nivells d’atrapament.

Dijous i divendres participaran els 15 equips que s’han inscrit en la modalitat El Repte, i dissabte i diumenge ho faran els 17 equips inscrits en la modalitat La Línia Classificatòria.

Totes les maniobres es podran seguir en directe a través del Canal YouTube dels Bombers de la Generalitat (@bomberscatalunya). I durant les dues jornades de La Línia Classificatòria la retransmissió estarà acompanyada pels comentaris d’experts que explicaran les maniobres.





Els equips i els assessors

Els equips participants estan formats per sis persones: en totes dues modalitats una amb tasques de comandament, una sanitària i la resta, com a equip tècnic.

Un grup d’assessors valorarà cada una de les maniobres, amb especial atenció a la capacitat de comandament del responsable de cada equip, la tècnica amb què els bombers fan l’excarceració i les maniobres de caràcter sanitari en el maneig de les víctimes. A més, aquest grup d’assessors compta amb la col·laboració dels assessors d’interior (les víctimes que estan atrapades a l’interior del vehicle) per tal de completar l’avaluació de cada maniobra.

Per tant, en les proves, que es desenvolupen en un escenari simulat, es valoren les tècniques i habilitats utilitzades en les maniobres de rescat dels equips participants, així com també la rapidesa i l’atenció integral a les víctimes. Els assessors participaran als brífings posteriors a l’exercici i faran arribar un informe amb els punts de millora de cada equip.





XIX Concurs de Rescat en Accidents de Trànsit

Els bombers i les bomberes que formen els equips venen de parcs d’arreu de Catalunya:



Horaris de participació





Premis i resultats

Els dos primers equips classificats de La línia classificatòria, podran participar en el XVIII Encuentro Nacional de Rescate en Accidentes de Tráfico, que tindrà lloc a la Corunya, a finals del mes de maig. I entre els equips que participin a la modalitat El repte es farà un sorteig amb tres equips guanyadors, per als quals s’organitzarà un curs de rescat amb vehicles pesants.

Els resultats i els premis es lliuraran diumenge 21 d’abril a la tarda, a les mateixes instal·lacions de l’ISPC, quan finalitzi la darrera maniobra.





El Concurs de Rescat en Accidents de Trànsit, un certamen de referència

Amb divuit edicions d’experiència, el Concurs de Rescat en Accidents de Trànsit dels Bombers de la Generalitat s’ha convertit en un concurs de referència, a nivell intern, ja que mobilitza més de 200 bombers i bomberes entre participants, equip assessor i equip logístic, i a nivell extern pel bon paper dels equips catalans en els certàmens estatals i mundials.

Al llarg de totes aquestes edicions, el concurs ha esdevingut l’escenari idoni per a fomentar l’intercanvi de tècniques i metodologies de treball, per a implementar nous procediments d’intervenció en accidents de trànsit i per a dinamitzar professionalment l’actuació. En la seva llarga trajectòria, aquesta trobada s’ha convertit en una eina formativa complementària al ventall de cursos específics oferts des de l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya als cossos de Bombers.





Actuacions en accidents de trànsit

Fins a 31 de març de 2024, els Bombers de la Generalitat han realitzat 2.162 serveis per accidents de trànsit. En alguns d’aquests accidents hi hagut víctimes o persones atrapades a l’interior de vehicles, que ha estat necessari excarcerar. Són actuacions on la ràpida operativitat en les maniobres de rescat són vitals. Per això, la formació dels efectius d’emergències és molt important.

Actuacions dels Bombers de la Generalitat per Accidents de Trànsit a totes les Regions d’Emergència aquests darrers anys:

L’edició del Concurs de Rescat en Accidents de Trànsit d’enguany està organitzada pel Cos de Bombers de la Generalitat conjuntament amb l’ISPC.

A més, també compta amb la col·laboració de les empreses Seat i Desguaces La Cabaña, que aporten vehicles, i les empreses Lukas, Holmatro, Hilti i Weber, que presenten les seves darreres novetats en material.