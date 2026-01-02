La Cavalcada de Reis recorrerà Andorra la Vella i Escaldes la tarda de dilluns

El Principat d’Andorra tornarà a viure una de les nits més màgiques de l’any amb la Cavalcada de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient d’aquí a pocs dies. La tarda del 5 de gener -dilluns-, la rua tornarà a recórrer Andorra la Vella i Escaldes-Engordany en una desfilada que començarà a les 18 hores i que implicarà prop de 500 persones.
La rua començarà a Andorra la Vella i acabarà a la parròquia escaldenca. El recorregut iniciarà a l’avinguda Príncep Benlloch 1, just al davant del Comú d’Andorra la Vella (i des d’abans ja es podran veure les carrosses des de la plaça Guillemó, on el Centre Cultural La Llacuna), i recorrerà l’avinguda Meritxell fins a arribar al carrer de la Unió. El seguici continuarà per l’avinguda Carlemany, recorrent tot l’eix comercial, passant també per l’avinguda de les Escoles, els carrers Josep Viladomat i Esteve Albert, fins arribar a la plaça Coprínceps als volts de les 20 hores, on s’habilitarà el Palau Reial perquè Ses Majestats rebin els infants.
En la cavalcada de Reis d’enguany, organitzada pel Comú d’Andorra la Vella, el Comú escaldenc i la Unió Pro Turisme d’Escaldes-Engordany (UPTEE), hi participaran 18 carrosses amb personatges de l’imaginari infantil, com protagonistes del món del cinema i la literatura.
Les carrosses del Patge Reial i les de Ses Majestats d’Orient estaran custodiades per col·laboradors amb capa daurada. La resta estaran animades, cadascuna, per un equip d’entre sis i catorze participants i comptaran amb responsables que n’assumiran la seguretat i l’acompanyament. També hi participaran grups d’animació amb disfresses de personatges d’actualitat i durant la cavalcada actuarà una batucada. Un col·lectiu de més d’un centenar persones, entre membres de l’organització conjunta i responsables de carrossa, completarà el volum d’efectius mobilitzats.
Els infants que vulguin donar la carta al Patge Reial, ho podran fer aquest diumenge, 4 de gener, a partir de les 18 hores, seguint el mateix recorregut que la cavalcada de dilluns.
El mateix dilluns, dia 5, a les 12 hores, el Carter Reial recollirà les cartes dels nens a la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany.