Arran d’una discussió conjugal detenen un turista amb estupefaents

Durant la matinada d’avui divendres i amb motiu d’una discussió verbal en l’àmbit conjugal, la Policia ha intervingut en un hotel d’Andorra la Vella amb una parella de turistes. Durant la intervenció s’ha detectat un embolcall contenint marihuana i dins d’aquest embolcall, un altre contenint pastilles del que podria tractar-se d’amfetamines o èxtasi.
L’home, un turista de 34 anys, ha manifestat que aquests productes són de la seva propietat, moment en que ha estat traslladat al Despatx Central de Policia, procedint a la seva detenció. Una vegada fet l’inventari dels productes, ha resultat haver-hi 22,88gr. de marihuana i 3 pastilles d’èxtasi.
