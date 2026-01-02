Detingut per agredir la seva parella i el seu fill de 9 anys

By:
On:
In: Successos
Un agent i un vehicle de la Policia
Un agent i un vehicle de la Policia (Policia d’Andorra)

La passada nit de cap d’any, es va detenir un home de 35 anys, veí del Principat, per haver agredit físicament a la seva parella sentimental, també veïna de les valls, de 36 anys, i al fill menor de 9 anys que tenen en comú. La dona i el nen varen haver de fugir del domicili conjugal i refugiar-se en un restaurant de la vila d’Andorra la Vella, lloc des d’on un empleat va requerir a la Policia.

Els efectius es varen presentar al lloc i després de comprovar que, efectivament, hi havia indicis d’agressió, es van desplaçar al domicili identificant a l’home i procedint a la detenció del mateix com a presumpte autor d’un delicte contra la Integritat física i moral.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]