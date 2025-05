La Cati, l’assistent virtual en català, completa amb èxit la seva segona prova pilot, a la Seu d’Urgell

Markus Urban amb una usuària de la Cati. Foto: Cedida

Els darrers quinze dies s’ha realitzat a la Seu d’Urgell la segona prova pilot de la Cati, l’assistent virtual en català per a la gent gran creat pel jove urgellenc Markus Urban. Durant dues setmanes, més d’una vintena de persones grans (15 dones i 8 homes) han disposat d’una Cati a casa seva per a poder-la provar de forma autònoma. Els usuaris han realitzat més d’un miler de peticions a la Cati, que estan sent analitzades per a millorar el sistema.

L’assistent permet a les persones grans connectar-se amb la família, els amics i altres usuaris a través de videotrucades i missatges de veu. També els recorda la medicació, els permet fer consultes a internet, escoltar música i ràdio, posar alarmes, recordatoris d’esdeveniments i temporitzadors. El dispositiu es basa en el reconeixement de veu i incorpora diversos models d’intel·ligència artificial. Funciona en català i es complementa amb un botó físic que permet activar-lo i, en cas d’emergència, enviar un avís als familiars connectats. Un dels objectius principals del projecte és connectar les persones, i la Cati incentiva i facilita la comunicació entre els seus usuaris. D’aquesta manera, estan sempre acompanyats, informats, entretinguts i segurs.

Un cop finalitzat el període de prova, els participants han tingut l’oportunitat d’explicar la seva experiència amb l’assistent i de proposar millores per a fer-lo més útil i intuïtiu. Els seus comentaris seran fonamentals per a seguir amb el desenvolupament de la Cati i adaptar-la, cada vegada més, a les necessitats de la població més gran. Els resultats de la prova es presentaran el proper 9 de juny, en un acte que se celebrarà a la Sala de la Immaculada de la Seu d’Urgell, a les 11 del matí.

Aquesta segona prova pilot compta amb la col·laboració de la iniciativa Àrees Digitals, impulsada per la Secretaria de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya, amb el suport de la Mobile World Capital i la Fundació i2CAT. També rep el suport de la xarxa Òmnia, el Punt Òmnia, l’Esplai de la Gent Gran i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.