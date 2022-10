Una seixantena d’advocats de tota Europa seran a Andorra a la reunió del Comitè Permanent del CCBE

El proper divendres, dia 7 d’octubre, el Col·legi d’Advocats d’Andorra (CADA) acollirà la reunió del Comitè Permanent del CCBE (Consell de l’Advocacia Europea), del que forma part com a membre observador des de l’any 2011. La inauguració de la reunió anirà a càrrec del cap de govern, Xavier Espot; de la cònsol major del Comú d’Andorra la Vella, Conxita Marsol; i de la degana del Col·legi d’Advocats, Sònia Baixench.

És el primer cop que un membre observador organitza una reunió sense que el seu país sigui membre de ple dret ni associat de la Unió Europea, com pel moment és el cas del Principat d’Andorra.

Entre d’altres temes està previst examinar l’estat en què es troba el projecte de Convenció europea sobre la professió d’advocat que, en el seu dia, ha de ser aprovat pel Consell d’Europa un cop resolt el debat de si serà un instrument jurídic d’obligat compliment o no.

Es preveu l’assistència de seixanta advocats de tota Europa junt amb l’equip directiu del CCBE.

EL CCBE

El CCBE és una associació internacional sense ànim de lucre que es va fundar l’any 1960. Des de la seva creació, el CCBE ha estat sempre el primer en expressar les opinions dels advocats europeus i en defensar els principis jurídics fonamentals de la democràcia i l’estat de dret.

El CCBE és reconegut com la veu de la professió jurídica a Europa i representa, a través dels seus membres, més d’un milió d’advocats europeus.

El CCBE està format per Col·legis d’Advocats de 46 països de la Unió Europea, l’Espai Econòmic Europeu i l’Europa en general. L’organització està formada per 32 països membres i 14 països associats i observadors, com és el cas d’Andorra.

El CCBE representa els interessos comuns dels advocats europeus a les institucions europees i internacionals. Es manté en contacte regularment entre els seus membres i institucions europees, organitzacions internacionals i altres organitzacions jurídiques d’arreu del món.

La regulació de la professió, la defensa de l’estat de dret, els drets humans i la preservació dels valors democràtics són les seves missions essencials. Les principals àrees de preocupació inclouen el dret d’accés a la justícia, la digitalització del procés judicial, el desenvolupament de l’estat de dret i la protecció dels clients mitjançant la promoció i la defensa dels valors fonamentals de la professió.

Moltes qüestions afecten als advocats a escala europea: els efectes de les noves tecnologies en els valors fonamentals de la professió, la relació entre els deures dels advocats i el deure dels governs de garantir la seguretat dels ciutadans o les repercussions de la globalització i la liberalització dels mercats de la professió jurídica. Pel que fa a la qüestió dels casos transfronterers que afecten els advocats, la Comissió Europea ha consultat el CCBE sobre la promulgació d’una sèrie de directives europees destinades a regular l’exercici de la professió en altres Estats membres.

El CCBE també ha donat suport a la Comissió Europea en el desenvolupament d’un portal de justícia electrònica que ofereix als ciutadans europeus informació pràctica en la seva llengua sobre el sistema judicial i els procediments. Aquest portal pretén facilitar l’accés a la justícia dels ciutadans europeus.

El CCBE col·labora estretament amb altres organitzacions d’advocats d’arreu del món en qüestions d’interès comú com la independència de l’advocacia i del sistema judicial, la confidencialitat de les relacions entre advocats i clients, l’accés a la justícia, l’estat de dret així com la capacitat dels advocats per a exercir la seva professió lliurement sense cap tipus d’assetjament ni obstacle.

El CCBE publica regularment comunicats per a la protecció dels defensors dels drets humans en situació de risc i atorga anualment un Premi de Drets Humans en honor a un advocat o una organització d’advocats que hagin demostrat un compromís i un sacrifici extraordinari per a preservar els valors fonamentals de la professió.