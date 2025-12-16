Títol: La casa Guinness
Durada: 60
Gènere: Drama, històric
Creació: Steven Knight
Intèrprets: Anthony Boyle, Louis Partridge, James Norton
Temporades: 1 Capítols: 8
Plataforma: Netflix
Sinopsi:
Dublín, 1868. Després de la mort del patriarca dels Guinness, la poderosa cerveseria queda en mans dels seus quatre hereus. Cadascú carrega amb ambicions, rancúnies i secrets que amenacen de fracturar la família i posar en risc el llegat construït durant generacions.
Entre intrigues, lluites de poder i traïcions, el destí de la dinastia cervesera més influent d’Irlanda es defineix en un joc on la sang i l’ambició pesen més que la tradició.
Per Sensacine