Jocs en català: “Regroup! Chicken Army”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Regroup! Chicken Army”.
Amb les cartes del joc hauràs de construir un exèrcit de pollastres que et permeti enderrocar els teus rivals. “Regroup! Chicken Army” és un joc de taula, del gènere d’estratègia, creat per Alejandro Pazarán. Està recomanat a partir dels 6 anys i el seu fabricant és PIF Games.
Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística