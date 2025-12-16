“Caño Cristales”, el riu multicolor

Caño Cristales és un dels tresors naturals més sorprenents de Colòmbia i del món. Aquest riu és conegut popularment com “el riu dels cinc colors” o “el riu que es va escapar del paradís” per la seva bellesa única i irrepetible. Caño Cristales neix a la serralada de la Macarena, una regió de gran diversitat biològica on conflueixen ecosistemes de l’Amazònia, dels Andes i de l’Orinoco.
L’accés no és fàcil: cal arribar primer a la població de La Macarena i, des d’allà, fer recorreguts guiats fins al riu. Aquesta dificultat d’accés, però, ha ajudat a preservar-lo. Tot i que a primera vista sembla un riu com qualsevol altre, el que el fa especial són els colors vius que es poden veure a les seves aigües: vermell, groc, verd, blau i negre. Aquests tons fan la sensació que el riu estigui tenyit o que es tracti d’un arc de Sant Martí líquid.
Els seus trets característics
- Longitud: uns 100 quilòmetres aproximadament.
- Aigües cristal·lines: tan transparents que es veu perfectament el fons rocós.
- Entorn natural: cascades, gorgs i formacions rocoses antigues de més de 1.200 milions d’anys.
El secret dels colors de Caño Cristales no és cap fenomen òptic ni mineral, sinó una planta aquàtica: la Macarenia clavigera. Durant la temporada de pluges (de juny a novembre), aquesta planta prolifera i adquireix tonalitats vermelloses molt intenses. Combinades amb:
- El verd de les algues
- El blau de l’aigua
- El groc de la sorra
- El negre de les roques
Aquestes tonalitats donen com a resultat un espectacle visual incomparable. Caño Cristales és considerat un dels rius més bells del planeta i, alhora, un ecosistema fràgil. Només es permet la visita amb guies autoritzats i dins d’uns períodes concrets, per a protegir la flora i fauna locals.
Avui dia, el riu és símbol de la riquesa natural de Colòmbia i un exemple de com la natura pot crear obres d’art que cap artista podria imitar.