La campanya de donació de sang amb l’Escola Andorrana reuneix 437 participants i incorpora 68 nous donants

La campanya de donació de sang impulsada per la Creu Roja Andorrana en col·laboració amb l’Escola Andorrana, i celebrada del 21 al 23 de gener al Centre Cultural La Llacuna, ha tancat amb un balanç molt positiu i una destacada participació ciutadana. En total, s’han registrat 437 participants, fet que ha permès assolir 403 donacions de sang efectives i sumar 33 oferiments.
El resultat supera la previsió inicial de la campanya, fixada en 350 donacions, i consolida aquesta convocatòria com una de les principals cites anuals de donació al país. Un dels aspectes més remarcables d’aquesta edició ha estat la incorporació de 68 nous donants (un 16% del total), una dada especialment important per a continuar ampliant la base de persones donants i garantir la continuïtat d’aquesta acció solidària.
En aquest sentit, el secretari general de la Creu Roja Andorrana, Joan Saurí, ha destacat els bons resultats d’aquesta edició i l’impacte del canvi d’ubicació: “Són uns resultats estratosfèrics. No ens ho esperàvem. Creiem que el fet d’haver estat en un espai més cèntric, com el Centre Cultural La Llacuna, ha facilitat la participació i ha ajudat a obtenir aquest balanç tan positiu”.
La participació ha estat molt equilibrada entre dones (209) i homes (228), i amb una resposta especialment destacada en les franges adultes, sobretot entre 45 i 54 anys, seguides dels grups de 55 a 64 i de 35 a 44, un perfil que evidencia el compromís sostingut dels donants habituals, però també la incorporació de persones més joves.
Pel que fa als grups sanguinis, la majoria de donacions han estat dels grups més freqüents, O+ (151) i A+ (139). També s’han recollit donacions dels grups negatius, menys habituals —O- (40), A- (34) i B- (4)— que són especialment importants per a garantir reserves en casos que requereixen compatibilitats més específiques. La campanya ha comptat igualment amb donacions de B+ (37) i de grups menys comuns com AB+ (7) i AB- (3).
Des de la Creu Roja Andorrana es vol expressar un agraïment sincer a totes les persones que han fet possible aquesta campanya: les persones participants i donants, així com els docents i l’alumnat de l’Escola Andorrana pel seu compromís i implicació; també a les entitats i empreses col·laboradores, al voluntariat i a totes les persones que han contribuït a l’organització i al bon funcionament de les jornades.
La Creu Roja Andorrana aprofita també per a recordar que la propera campanya de donació de sang tindrà lloc el 23 de març, amb la col·laboració del Bàsquet Club Andorra, al Pavelló Toni Martí, i anima la ciutadania a continuar participant en aquest gest solidari que pot salvar vides.