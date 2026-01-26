El copríncep episcopal realitza la primera visita oficial de la “nova” Casa de la Vall

El copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, ha estat la primera autoritat a fer una visita oficial a la Casa de la Vall, després dels treballs de reforma i restauració duts a terme durant l’any passat. Serrano ha estat rebut pel síndic general, Carles Ensenyat, la subsíndica general, Sandra Codina, i les membres de la sindicatura Maria Àngels Aché i Carolina Puig, que l’han acompanyat durant tota la visita que s’ha allargat més d’una hora i mitja.
Durant el recorregut, el copríncep episcopal s’ha interessat especialment pels frescos de la sala dels Passos Perduts i pel seu procés de restauració. També ha aixecat expectació el quadre del pintor Joaquim Mir que es troba al despatx del síndic general. L’obra capta la Casa de la Vall l’any 1933, envoltada de camps i copsant la revolució d’aquell any que va significar l’aplicació del sufragi universal masculí.
La comitiva també s’ha esplaiat en l’hemicicle de la Casa de la Vall que recupera la simetria que havia perdut quan Escaldes-Engordany va esdevenir setena parròquia i els quatre escons de més es van sumar tots al costat dret de l’hemicicle, vist des del públic.