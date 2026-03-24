El projecte Radars per a combatre la solitud no desitjada entre la gent gran es posarà en marxa a l’abril

El projecte Radars per a combatre la solitud no desitjada entre la gent gran es posarà en marxa el mes d’abril, a Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria i, progressivament, s’anirà establint en la resta de parròquies. Així ho ha anunciat la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, durant la roda de premsa de presentació del projecte, acompanyada de la secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Cervós, i la cap d’àrea de Serveis Socials i Sociosanitaris, Montserrat Gil.
“L’objectiu és fer créixer i reforçar les relacions de les persones grans amb el seu entorn, facilitar el seu accés a recursos del territori i incrementar el sentiment de pertinença al seu barri”, ha exposat Trini Marín. Per a fer-ho, es compta amb el suport dels set comuns, de l’Àrea de promoció de la joventut i el voluntariat del Govern i amb Andorra Telecom, que cedeix dos línies gratuïtes per al projecte.
El Ministeri d’Afers Socials posa en marxa aquest projecte tenint en compte el context d’envelliment de la població i de l’augment del nombre de persones grans que viuen soles, la qual cosa pot comportar un aïllament social invisible. Això, es pot traduir en un risc de vulnerabilitat de les persones grans, ja que moltes d’aquestes no demanen ajuda, segons Ester Cervós.
A Andorra hi ha censades 14.105 persones majors de 65 anys, el que representa el 16% de la població general, segons el Departament d’Estadística. D’aquestes, 3.544 viuen soles i 1.775 tenen 75 anys o més (12,5% de les persones majors de 65 anys). A més, de l’Enquesta a les persones grans d’Andorra, elaborada el 2025 per Andorra Recerca + Innovació (AR+I) a demanda pel Ministeri d’Afers Socials per a posar el projecte Radars en marxa, s’extrau que de les 4.454 persones més grans de 65 anys enquestades, 325 se senten soles o s’han sentit soles alguna vegada. Pel que fa als usuaris de teleassistència de la Creu Roja, de les 774 que disposen d’aquest sistema, 469 viuen soles i 70 d’aquestes no disposen de xarxa social i es troben en una situació greu de vulnerabilitat. Finalment, segons les dades facilitades per Càritas Andorrana, de les 39 persones grans ateses pels seus serveis, 15 persones són majors de 75 anys i viuen soles.
Tenint en compte aquestes dades, Radars actua com a mesura preventiva a través de la detecció de situacions de risc i de la creació de vincles de confiança entre la gent gran i el seu entorn i la participació social d’aquest col·lectiu. “No substitueix els serveis socials ni els sanitaris, que continuarem proporcionant a aquella població que ho requereixi, ni durà a terme intervencions terapèutiques, ni tampoc resoldrà problemes socials complexos. És un projecte que complementa els serveis socials existents, que acompanya la gent gran i que crea comunitat”, ha matisat Trini Marín.
El projecte Radars a Andorra
El projecte Radars és una xarxa de prevenció i acció comunitària impulsada per l’Ajuntament de Barcelona i que el Ministeri d’Afers Socials implanta ara a Andorra, després d’haver-si adherit l’any passat amb la signatura del conveni de col·laboració entre les dues institucions.
El Ministeri esdevé l’equip motor del projecte, el qual estableix les línies de treball que desenvoluparà la Taula Radars – espai on estan representats el Ministeri d’Afers Socials, els comuns i els voluntaris – i aquest és l’espai de decisió on, entre tots els actors, es decidiran les accions a realitzar, tant des de l’àmbit de la difusió i sensibilització per a augmentar la Xarxa Radars, com pel que fa a la detecció de persones grans, com les activitats per a vincular la gent gran amb la societat.
Dintre d’aquest engranatge, segons ha exposat la cap d’àrea de Serveis Socials i Sociosanitaris, prenen un paper clau els comerços de proximitat (farmàcies, perruqueries, forns,…), el veïnat (de cada escala o carrer) i els voluntaris de l’àmbit social. “Seran aquestes persones les que estan en contacte amb la gent gran i les que estaran vigilats per a evitar situacions de vulnerabilitat i avisar les diferents institucions implicades perquè puguin actuar”, ha explicat Gil.
Com formar-ne part?
Poden inscriure’s com a usuaris les persones més grans de 75 anys, que viuen soles o acompanyades d’altres amb una situació similar o amb dependència. La inscripció es pot fer contactant al 874 848 o bé enviant un correu electrònic a radars@govern.ad.
Pel que fa a les persones que volen col·laborar amb el projecte, hi ha dues vies: qualsevol persona que detecti un canvi en el comportament o aspecte o que cregui que una persona gran del seu voltant se sent sola, es pot posar en contacte amb Radars; i també es poden implicar com a voluntari o comerç o espai adherit. Aquests darrers s’han de posar en contacte amb Radars, al telèfon o al correu electrònic, anteriorment mencionats, i els explicaran com col·laborar-hi.