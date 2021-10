La Caminada contra el Càncer torna a convocar la gent al carrer

Després d’un any en què —seguint els dictats de les autoritats sanitàries— es va haver de fer de manera virtual, la Caminada contra el Càncer tornarà a ser presencial i aplegarà, presumiblement, més de mil persones que, en un recorregut de gairebé 4 km per Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, faran palès el seu suport a les persones que el pateixen.

Així, el diumenge 24 se celebrarà la 8a edició d’una cita que no ha fallat mai des que el 2014 l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca), Pyrénées Andorra i la Fundació Jacqueline Pradère es van conjurar per fer un acte multitudinari que ajudés a visualitzar el compromís del país en la lluita contra el càncer i a recaptar diners perquè l’entitat, sense ànim de lucre, pugui prestar un millor servei als seus associats.

Entre aquests serveis s’inclouen “ajuts per allotjament a Barcelona per a les persones afectades per la malaltia que han de desplaçar-s’hi per fer un tractament oncològic, dietes i ajuts per pagar tractaments per a persones que s’han quedat sense feina per la Covid”, ha explicat Josep Saravia, president d’Assandca. A més, l’entitat organitza sessions d’activitat física dirigida gratuïta específica per a gent que pateix càncer i ofereix assistència mèdica gratuïta a domicili les 24 hores.

L’any passat la caminada es va fer per grups de convivència i els participants enviaven la seva foto perquè s’ajuntés en un collage, però això no va impedir que es recaptessin 6.000 €. “Enguany, esperem arribar almenys a les xifres del millor any, el 2019, quan es van recaptar més de 8.400 €”, ha assegurat el director de Màrqueting i Digitalització del grup Pyrénées Andorra, Angel Alonso. Concretament, es van recaptar 8.429,82 €. Alonso ha remarcat també que “tot i ser la vuitena edició, serà la primera de la nova normalitat i esperem que hi haurà molta gent amb ganes de compartir i gaudir”.

En la mateixa línia s’ha expressat Saravia: “Recaptació a banda, que també és important, ens agradaria que hi hagués molta gent, que es constatés el suport que té aquesta causa. I estem segurs que serà així. A més, la samarreta d’enguany és de color verd, que és el color de l’esperança”.

Per participar en la Caminada cal adquirir la samarreta al servei d’atenció al client, a la quarta planta dels Grans Magatzems Pyrénées. La samarreta no té preu, sinó que cadascú en paga la voluntat. Juntament amb la samarreta el participant rep una mascareta, complement que caldrà dur obligatòriament durant tot el recorregut com a mesura preventiva davant la Covid.

La Caminada arrencarà a les 11 del matí a l’aparcament del carrer Roc dels Escolls (situat davant de la perfumeria de Pyrénées, un canvi respecte a edicions anteriors) i repetirà el recorregut habitual per carrers d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany. És una caminada lúdica, afirmativa i apta per a tots els públics.

Des del servei d’atenció al client es lliurarà també a les persones que facin la inscripció un fullet informatiu per si es volen fer sòcies d’Assandca. També ha estat present a la roda de premsa Cristina Urbiola, vicepresidenta de la Fundació Jacqueline Pradère.