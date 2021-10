Esgotades les places pel festival Andorra Sax Fest en tan sols 9 hores

La novena edició de l’Andorra Sax Fest que tindrà lloc del 9 al 16 d’abril del 2022 va obrir les inscripcions online i en tan sols 9 hores es van esgotar les places del concurs professional de la VIII Andorra International Competition Solo Saxophone. Tot un fenomen viral que també va tenir el mateix efecte en la reserva de les masterclass.

Es van inscriure un total de 75 saxofonistes al concurs professional ‘Solo‘ i hi ha, de moment, 15 persones en espera. Enguany, les masterclass es podien també reservar des de la web i la resposta dels professionals del saxo no s’ha fet esperar. S’ha tancat el 80% de les masterclass, un total de 80 que s’impartirà amb entre el col·lectiu dels 16 professors internacionals de primer nivell mundial que hi participen. Les inscripcions al concurs i a les masterclass reuneixen més de 18 nacionalitats d’Europa, Àfrica i Àsia.

L’edició anterior va aplegar 60 participants Solo Competition i 10 alumnes per a les masterclass. El director i ànima del Festival, Efrem Roca, valora aquestes dades dient que: “La resposta dels professionals del saxo ha superat amb escreix les nostres expectatives. Ningú podrà negar que el Sax Fest ja és un esdeveniment cultural internacional amb una repercussió global. És tot un fenomen viral. L’experiència dels participants es comparteix de forma viral per les xarxes durant tot l’any. Això demostra que entre tots, ho estem fent bé.”

El Festival que té com a principal reclam el Concurs Internacional de Saxofon d’Andorra, inscrit a la Federació Mundial de Concursos Internacionals de Música i destacat pel seu prestigi, el seu alt nivell acadèmic i la qualitat dels premis, també organitza el concurs pels músics joves, el Youth Sax Solo. Les inscripcions per a la V edició del Concurs Youth s’obriran aviat.