Els Mossos detenen un home i una dona per cultivar 193 plantes de marihuana a Boí i obtenir l’electricitat de forma fraudulenta

Una patrulla de Mossos d’Esquadra controla uns motoristes. Foto: ATV/XTVL

La Policia de la Generalitat de Catalunya, segons informa l’àrea de comunicació dels Mossos de la Seu d’Urgell, va detenir la setmana passada un home de 22 anys, i una dona de 56 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

La detenció és el resultat d’una investigació oberta el passat mes de setembre després de tenir indicis de l’existència d’una plantació de marihuana en una casa del carrer Roquetes, de la localitat de Boí.

En les primeres comprovacions es va detectar com uns individus, aliens al poble, entraven i sortien de la casa a altes hores de la matinada. A partir d’aquí es van establir una sèrie de vigilàncies per a identificar les persones relacionades amb el cultiu.

També es va detectar un elevat consum d’electricitat i en una de les vigilàncies es va constatar que tenien la instal·lació connectada de forma fraudulenta a la xarxa de distribució.

Davant els evidents indicis que indicaven que a la casa hi havia un cultiu intensiu de marihuana, el passat divendres es va efectuar una entrada i perquisició a l’immoble on es van trobar 193 plantes de marihuana, cinc caixes amb 10,6 quilograms de marihuana assecada, dues bàscules de precisió, material fitosanitari i una complexa instal·lació amb ventiladors, aparells d’aire condicionat, focus i altres estris per a afavorir el cultiu de marihuana en espais tancats.

També es va detenir un home que, presumptament, era l’encarregat de vigilar i gestionar la plantació. L’endemà es va detenir la propietària del domicili on es va desmantellar el cultiu. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

Els detinguts, un dels quals té antecedents, van passar ahir dilluns a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tremp, que va decretar l’ingrés a presó de l’home.