Tomàs Gea no podrà atansar-se a la Federació de Futbol ni tenir cap contacte amb la junta directiva ni el personal de l’entitat, després de la resolució que li ha comunicat la Batllia aquest matí, en què s’imposen mesures cautelars al fins ara secretari general.

Tomàs Gea arribava a la seu de la Justícia a dos quarts de dotze acompanyat del seu advocat, Jesús Jiménez. El motiu era conèixer si podria tornar a exercir les funcions com a secretari general de la Federació de Futbol, després de quedar en llibertat provisional sense condicions el 19 de desembre, en relació a l’operació Cautxú.

Segons ha pogut saber RTVA, la batlle que instrueix el cas ha modificat l’aute inicial, que no havia fixat cap mesura cautelar, arran d’un recurs presentat per la fiscalia.

En el mateix aute, la Batllia també hauria acusat la federació de passivitat, per entendre que hauria d’haver pres mesures per evitar la tornada de Gea com a secretari general i acomiadar-lo.

La federació, que entenia que no podia prendre cap decisió abans de la sentència judicial, presentarà recurs a l’aute. Uns dies abans que Gea quedés en llibertat, la junta directiva havia escollit per unanimitat el director tècnic David Rodrigo com a nou secretari general en funcions, fins que s’aclarís la situació de Gea.