El joier acusat d’un delicte sexual contra una menor ha quedat en llibertat provisional després de prop de 4 mesos empresonat.

Segons fonts relacionades amb el cas, la batlle ha pres aquesta decisió després de comprovar que no hi havia prou indicis ni proves per mantenir-lo més temps privat de llibertat.

La investigació es va iniciar arran de la denúncia de la família de la menor.