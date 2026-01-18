La Bassella Race ja supera els 900 inscrits

La Bassella Race reeditarà enguany l’èxit de participació. Quan encara manquen més de dues setmanes per a la celebració de la prova (els dies 30 i 31 de gener i 1 de febrer), l’organització ha comunicat que ja hi ha més de 900 inscrits, de totes les categories, edats i nivells. La inscripció continua oberta, tot i que des de la Bassella Race animen els aficionats interessats a avançar-la, perquè a partir del dilluns vinent, 19 de gener, s’aplicarà un recàrrec al preu. El topall previst de participants és d’un màxim de 1.200 pilots.
A banda de constatar un cop més el caràcter popular de la prova, ja s’ha confirmat que hi haurà la presència de moltes marques oficials, amb pilots de les firmes Beta Trueba, KTM, Gas Gas, Husqvarna, Triumph o Macbor, de manera que “l’espectacle està assegurat”, remarquen. Els pròxims dies es començarà a revelar els noms dels pilots professionals més coneguts que hi participaran, tant per a la cursa com per a la signatura d’autògrafs al pàdoc.
Tot i que el plat fort del cap de setmana continua sent dissabte a la tarda, amb les carreres espectacle, per a aquest any, l’organització està treballant en noves activitats durant la jornada de diumenge, per a generar més ambient mentre els pilots fan la volta el recorregut llarg. Ben aviat es publicarà l’horari detallat amb totes les novetats
A més de l’espai dedicat a l’assistència dels pilots oficials, la zona comercial oferirà la possibilitat de passejar entre un munt d’expositors especialitzats del sector i una gran zona gastronòmica de foodtrucks. D’aquesta manera, s’ofereixen moltes opcions als espectadors perquè no s’hagin de desplaçar del recinte durant la jornada. Per tot plegat, des de la Bassella Race animen tothom a assistir-hi i a consolidar un any més la cita com una autèntica festa major del motor offroad.