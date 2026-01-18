Nil Solans, Juan Manuel Grigera, Mikel Azcona i José Roger, noms propis de la G3

Les nevades que s’han registrat al llarg d’aquest cap de setmana al Circuit Andorra – Pas de la Casa, han propiciat un entorn perfecte per a la tercera cita de les Andbank GSeries 2025-2026, amb què ha començat la segona meitat d’un certamen en què Nil Solans va camí de reconquerir aquesta temporada.
El campió de la categoria Giand de 2015 i 2022 ha guanyat també la G3, en què ha tingut com a company d’equip a Jordi Gilberga, amb qui ha signat un doblet immillorable. Erik Faura ha tornat als llocs d’honor, com a tercer classificat del cap de setmana.
La nova categoria Rally3 s’ha saldat, per primera vegada, amb victòria per a Juan Manuel Grigera, un dels pilots més joves de les últimes edicions de les Andbank GSeries. Amb tan sols 16 anys, l’argentí (subcampió la temporada passada del PAST Rally3 Trophy Iberia) ha demostrat les seves prestacions al volant d’un Ford Fiesta Rally3 de Puzzle Motor, amb què ha superat el recent guanyador de la G2, Antonio Otero.
Gustavo Castro, debutant en aquesta categoria, ha secundat el propietari de l’equip madrileny, que es manté al capdavant de la classificació general a falta de l’última cita.
Mikel Azcona ha triomfat per segon cap de setmana consecutiu sobre el gel del Circuit Andorra – Pas de la Casa. El pilot oficial de turismes de Hyundai Motorsport s’ha tornat a imposar entre els Kartcross, i ha consolidat així el seu liderat. El jove pilot belga, Romuald Demelenne, procedent del FIA Cross Car Academy Trophy, ha debutat a les Andbank GSeries com a segon classificat, per davant de Marc Batlle.
La tercera cita de Side by Side s’ha saldat a favor d’un dels referents de la categoria, José Roger, que s’ha adjudicat el seu primer triomf de la temporada. Juan Antonio Conesa, guanyador de les dues proves anteriors, ha finalitzat segon, perllongant el seu liderat amb només la G4 per disputar-se. El vigent campió, Jesús Cucharrera, ha tancat el podi del cap de setmana.