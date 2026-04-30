La balança de pagaments indica que Andorra té una capacitat de finançament de 237,06 M€ al tercer trimestre del 2025

Segons publica el Departament d’Estadística del Govern, aquest dijous, la balança de pagaments d’Andorra indica que el Principat té una capacitat de finançament de 237,06 milions d’euros al tercer trimestre del 2025. Si es detalla aquest resultat, es pot observar que el compte corrent de la balança de pagaments representa 238,49 milions d’euros per al tercer trimestre del 2025. Del total del compte corrent, la partida de “Béns i Serveis” representa el 112,1% al tercer trimestre, amb un saldo de 267,40 milions d’euros. La “Renda primària” representa el -7,7% al tercer trimestre, amb un saldo de -18,33 milions d’euros milions d’euros. Mentre que la “Renda secundària” representa el -4,4% per al mateix període.
Degut a la significació del compte de béns i serveis s’identifica clarament que el Principat és exportador de serveis (689,21 milions d’euros al tercer trimestre) i importador de béns (-421,81 milions d’euros al tercer trimestre).
Per a poder arribar a la xifra de la capacitat de finançament, de 237,06 milions d’euros, s’ha de sumar el compte corrent i el compte de capital (238,49 + (-1,44) milions d’euros per al 3r trimestre del 2025).
Pel que fa al compte financer, aquest equival a 175,17 milions d’euros per al tercer trimestre del 2025. La inversió directa té un saldo de 20,14 milions d’euros al tercer trimestre, el que significa que el país té contrets uns actius envers a la resta del món. El saldo de les inversions en cartera és de 172,40 milions d’euros al tercer trimestre de l’any i, el saldo de les altres inversions disminueix a -3,27 milions d’euros per a aquest mateix període. Els derivats financers representen -14,11 milions al tercer trimestre.