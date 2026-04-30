El Parc Olímpic del Segre acull la tercera prova de la Copa d’Espanya d’eslàlom i caiac cros

El Parc Olímpic del Segre, a la Seu d’Urgell, acull la tercera prova de la Copa d’Espanya d’eslàlom i caiac cross. La competició, organitzada pel Club Cadí Canoë-Kayak, es pot veure al llarg d’aquest cap de setmana i, a més a més, servirà com a selectiu de cara a configurar els equips espanyols d’ambdues modalitats que participaran en competicions internacionals. Aquest dijous a la tarda els inscrits tenien programats els entrenaments previs.
La prova de Copa d’Espanya començarà aquest divendres, 1 de maig, al matí (9.30-12.30 h) amb la classificatòria d’eslàlom per a totes les categories. En aquesta part hi haurà fins a 185 sortides. Les finals d’eslàlom es disputaran després del migdia, entre les 2 i les 4 de la tarda.
Dissabte, dia 2, hi haurà una nova prova d’eslàlom, amb el mateix format: classificatòries al matí i finals a la tarda, amb els mateixos horaris de divendres. Després d’aquestes finals (16.15 h) tindrà lloc el lliurament de medalles.
Pel que fa al caiac cross, la competició es disputarà diumenge, dia 3. Es començarà a les 9 del matí amb la contrarellotge en totes les categories, i a partir de 2/4 de 12 del migdia hi haurà les eliminatòries de quarts de final. A les 2 de la tarda hi haurà les semifinals; i a les 3, les finals. Per a acabar (15.45 h), es farà el lliurament de medalles d’aquesta modalitat.