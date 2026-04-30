Ferit un home, a Oliana, quan intentava fer baixar un ramat de cabres des d’una coberta

Els Bombers de la Generalitat han assistit, aquest dijous, un home que patit ferides mentre intentava fer baixar un ramat de cabres, al terme municipal d’Oliana. Els fets han passat poc abans de les onze del matí (10.53 h). Segons ha informat la Direcció General d’Emergències, l’avís s’ha rebut des d’una finca agrícola del municipi olianès. Per causes que es desconeixen, l’home ha caigut des de la teulada d’una construcció ramadera. En el moment dels fets les cabres eren damunt la coberta de l’edifici.
Al lloc s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers, que han assistit l’home abans de derivar-lo a una ambulància del SEM, que l’ha traslladat perquè fos atès. Tot seguit els agents han revisat l’estat de la coberta i han deixat posades unes rampes perquè els animals poguessin baixar amb seguretat.