AR+I estrena terratremols.ad, un portal amb tota la informació actualitzada sobre la sismicitat a Andorra

Presentació del portal terratremols.ad (AR+I)

La coordinadora de l’Eix Muntanya d’Andorra Recerca Innovació (AR+I), Laura Trapero, conjuntament amb les investigadores de l’àrea de ciències de la terra i de l’atmosfera d’AR+I, Anna Echeverría i Natàlia Gallego, han presentat aquest dimarts el projecte de l’Observatori del Risc Sísmic d’Andorra que, a través de la web terratremols.ad, “centralitza tota la informació disponible sobre els terratrèmols i la seva gestió a Andorra”, tal com ha explicat Trapero.

L’Observatori del Risc Sísmic d’Andorra és un projecte d’AR+I que fa seguiment de l’activitat sísmica del país i proporciona eines tant per al seu coneixement com per a la seva divulgació. La novetat principal d’aquest projecte és l’estrena de la web terratremols.ad. Les investigadores consideren que aquest nou portal públic facilitarà tant l’obtenció com la difusió de dades i d’informació al voltant dels terratrèmols que es percebin al país.

La web incorpora un mapa interactiu que recull la localització dels terratrèmols propers i l’activitat sísmica a temps real, a través de les tres estacions d’AR+I que registren l’activitat i que estan instal·lades a La Rabassa, al Pic de Padern i a Santa Coloma. Les estacions formen part de les xarxes sísmiques de Catalunya i França, per tal de copsar de la manera més acurada possible la localització de terratrèmols als Pirineus.

Durant el procés de renovació de la web s’ha tingut en compte la importància del recull d’informació que la ciutadania proporciona dels terratrèmols que es perceben al país. Per aquest motiu s’ha millorat la usabilitat de l’enquesta sísmica. “D’una banda, el ciutadà pot explicar de manera més fàcil i àgil com ha percebut el terratrèmol, i per l’altra, les millores de l’eina ens permeten avaluar més ràpidament el seu impacte”, ha explicat la investigadora d’AR+I, Anna Echeverria. Quan les estacions registren un terratrèmol proper que pot ser percebut per la ciutadania, aquesta informació es recull i es difon ràpidament de manera automatitzada a través del perfil de la xarxa X d’AR+I i es publica a l’apartat ‘últimes notícies’ de terratremols.ad.

La web incorpora nous apartats teòrics per a la divulgació i comprensió d’aquest fenomen geològic i de com és la sismicitat a Andorra. Hi ha un apartat dedicat a la sismologia on es poden llegir des de conceptes bàsics sobre terratrèmols fins a la consulta d’un catàleg macrosísmic amb l’històric d’afectacions al país. El nou portal també inclou una secció de preguntes freqüents.

Per la seva localització en els Pirineus, el Principat d’Andorra registra activitat sísmica amb freqüència. “És important ser conscients que Andorra presenta una sismicitat moderada i que, per tant, és habitual i entra dins la normalitat percebre terratrèmols. No els podem evitar ni predir, per sí podem estar el més informats i preparats possible”, ha explicat la investigadora d’AR+I, Natàlia Gallego, per a ressaltar la importància de la posada en marxa de la nova web.