La 2a edició del concurs del Raonador del Ciutadà sobre drets humans duplica la participació dels joves estudiants

Un cop finalitzat el termini de presentació d’obres del concurs del Raonador del Ciutadà sobre drets humans, s’ha constatat que s’ha duplicat les obres presentades respecte l’edició anterior. En total, s’hi han presentat 42 obres literàries i 34 obres fotogràfiques, elaborades per alumnes dels diferents sistemes educatius existents al país. L’any passat hi van participar 22 joves.
Les obres presentades han estat:
Àmbit literari (42 obres)
- Categoria Maria Teresa de Calcuta (1r i 2n curs de segona ensenyança o equivalents): 11 obres
- Categoria Nelson Mandela (3r i 4t curs de segona ensenyança o equivalents): 20 obres
- Categoria Martin Luther King (Batxillerat i formació professional o equivalent): 11 obres
Àmbit fotogràfic (34 obres). Novetat d’enguany
- 1a categoria (1r i 2n curs de segona ensenyança o equivalents): 17 fotografies
- 2a categoria (3r i 4t curs de segona ensenyança o equivalents): 5 fotografies
- 3a categoria (Batxillerat i formació professional o equivalent): 12 fotografies
El Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada afirma que “el notable increment de participació demostra que els joves del nostre país tenen una sensibilitat creixent envers la defensa dels drets humans. Mitjançant la literatura i la fotografia, expressen inquietuds, reflexions i compromisos que ens encoratgen a continuar promovent iniciatives que fomentin el pensament crític i la creativitat.”
Aquest concurs té com a objectiu fomentar la defensa dels valors intrínsecs dels drets humans i promoure la creativitat entre els joves estudiants dels sistemes educatius del país. Els participants han presentat obres inspirades en qualsevol dret recollit a la Declaració Universal dels Drets Humans.
Hi han participat estudiants de segona ensenyança, batxillerat i formació professional de tots els sistemes educatius. Les obres —tant literàries com fotogràfiques— s’han lliurat abans del divendres 28 de novembre de 2025 a les 15 hores. El veredicte i lliurament dels premis tindran lloc el 10 de desembre de 2025, coincidint amb la commemoració del Dia Internacional dels Drets Humans, al vestíbul del Consell General.
En el marc d’aquesta celebració, el Raonador del Ciutadà organitza també la conferència titulada “Els drets humans en ple canvi d’època”, a càrrec de Joan Subirats Humet, catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i reconegut expert en polítiques públiques i transformació social. Aquesta activitat complementa els actes de lliurament dels premis i vol oferir un espai de reflexió sobre els reptes actuals dels drets humans en un context global de canvi.