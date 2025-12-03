“La desastrosa teràpia de la Sara Bonsom”, de Mireia Giró Costa

Títol: La desastrosa teràpia de la Sara Bonsom
Autora: Mireia Giró Costa
Pàgines: 336
Editorial: Univers Llibres
Sinopsi:
La Sara Bonsom és una dona independent (a la força), de Barcelona (però… és que hi ha gent que viu a altres llocs?), mare soltera d’un nen de tres anys (com a única solució que ha trobat per a crear una família amb un adult funcional) i guionista a l’ombra del presentador estrella del programa de televisió de més audiència del país (o sigui: la que fa la feina bruta i no reconeguda).
Amb la sensació de viure en un permanent estat de temporalitat post adolescent, la Sara vol fer-se gran d’una vegada, viure amb consciència i trobar una connexió que la faci sentir segura. Traducció per a gent que no parli la llengua de les feministes heterosexuals que porten els últims anys deconstruint el concepte d’amor romàntic Disney: vol trobar una parella. Un home que no sigui un boig, un narcisista-psicòpata o un immadur sentimental. Els dotze treballs d’Hèrcules van ser més fàcils que aquesta gesta, en aquesta Barcelona més inhòspita i aquesta societat més individualista, amb tants insegurs que es miren el melic.
Font: lacasadellibro
