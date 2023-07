“Feina extra” per a la Policia amb 18 detencions el cap de setmana

Dos homes detinguts (Arxiu/iStock)

La Policia ha detingut un total de 18 persones durant el cap de setmana. Durant la jornada de divendres, en dos controls diferents, es van detenir dos homes no residents de 24 i 43 anys, per un presumpte delicte de desobediència a una ordre administrativa d’expulsió del Principat. Un va ser controlat al Pas de la Casa i l’altre a la frontera del riu Runer.

El mateix dia, a les 20:19 hores a Ordino es va arrestar un home, veí de les valls, de 31 anys d’edat, per un presumpte delicte contra la integritat física i moral per injuriar i agredir la parella al domicili.

El dissabte, es van detenir 3 persones més pels presumptes delictes contra l’administració de justícia, la funció pública, la integritat física i moral i la llibertat. El primer, va ser a les 00:30 hores a Andorra la Vella. Un home, veí del Principat, de 22 anys, va ser arrestat per crebantar una ordre de prohibició de conduir vehicles automòbils, després de ser controlat amb la seva motocicleta.

A les 20:15 hores a la frontera hispano-andorrana, una dona no resident, de 36 anys, va ser detinguda per desobediència a una ordre administrativa d’expulsió del país.

Finalment, a les 23:11 hores, a la capital, era detingut un home, veí d’Andorra, de 40 anys, per agredir i amenaçar un altre home, arran una baralla a l’interior d’un local de restauració.





5 detencions d’una tacada i un individu triplica la taxa d’alcoholèmia

Diumenge, a les 00:15 hores, a la frontera del riu Runer, els agents van detenir un grup de cinc homes no residents de 18, 19, 21, 23 i 24 anys, per trobar-se en possessió de 10 pastilles d’èxtasi. Aquests, accedien al Principat en un turisme particular.

Pel que fa als delictes contra la seguretat del trànsit, s’han arrestat 7 persones per conduir sota l’efecte de l’alcohol o les drogues:

Es tracta de dos homes i dues dones amb edats compreses entre els 21 i 29 anys, amb taxes superiors a 0,80 g/l. La taxa més elevada ha estat de 2,74 g/l.

Tres homes més, amb edats compreses entre 28 i 36 anys, eren arrestades amb un resultat positiu a la prova de tòxics salivar. A més, a un d’ells se també se’l va trobar en possessió d’1 gram de cocaïna.