L’Oficina Jove de l’Alt Urgell estrena nova web

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) ha posat en marxa la nova pàgina web de l’Oficina Jove comarcal: joves.alturgell.cat, un nou espai digital pensat per a atansar tota la informació, els recursos i els serveis juvenils a les persones joves de la comarca d’una manera clara, accessible i actualitzada. La nova web neix amb l’objectiu de convertir-se en un punt de referència, facilitant l’accés a informació clau sobre àmbits com la formació i l’orientació acadèmica, feina i emprenedoria, mobilitat internacional i voluntariat, habitatge, salut i benestar emocional, i participació juvenil i activitats.
El portal també permet conèixer millor els serveis d’atenció i assessorament que ofereix l’Oficina Jove, així com els programes que es desenvolupen als diversos municipis, amb especial atenció a l’acompanyament personalitzat i de proximitat.
Una de les principals novetats és l’estructura clara i intuïtiva de la web, adaptada tant a ordinador com a dispositius mòbils, que facilita que es pugui trobar ràpidament el que es necessita i mantenir-se informat de novetats, convocatòries i activitats.
Amb aquesta nova eina digital, el Consell Comarcal reforça el seu compromís amb les polítiques de joventut i amb la voluntat de garantir la igualtat d’oportunitats per al jovent de tots els municipis de la comarca, apropant els recursos públics a través de canals més propers i accessibles.
La web ja es pot consultar a: https://joves.alturgell.cat.
Paral·lelament, l’Oficina Jove també ha posat en marxa un nou canal de difusió, una comunitat a WhatsApp que permet vincular-se a grups en funció dels interessos. Amb aquesta eina es vol poder informar aquelles persones que ho vulguin de temes com ara ofertes de feina, oportunitats de formació, obertura de tràmits de beques o oportunitats de mobilitat internacional de manera directa, àgil i senzilla. Per a entrar a la comunitat cal escanejar el següent codi QR: