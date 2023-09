Kainova, la revolució del talent per a transformar les empreses

Carme Castro, de Kainova (Bernat Bella)

Carme Castro portava més de vint anys treballant en el sector de la tecnologia com a enginyera en informàtica, quan va decidir deixar-ho tot per a endinsar-se al món de la mentoria. Així va crear Kainova el 2009 amb l’objectiu de fer aflorar el talent amagat dels treballadors i amb el compromís d’augmentar un 20% la productivitat de les empreses. Una tasca que li ha valgut el Premi Europeu a la Innovació en Gestió del Talent.

El talent com a pilar

“Vaig entrar en contacte amb el món del coaching per a millorar com a directiva i em va fascinar la metadologia per a desenvolupar el talent i aconseguir equips potents”, explica Castro. Aquest descobriment la va portar a voler revolucionar l’àmbit de la gestió dels equips: “El desenvolupament del talent es feia a través de formacions. Jo creia que no només era formació, sinó també acompanyar les persones a posar en pràctica els conceptes teòrics i aterrar-ho en el dia a dia”.

La idea era clara: potenciar les competències i aptituds personals dels treballadors, a banda de les tècniques. “Ens vam especialitzar en coaching d’equips i grupals, vam ser pioners”, destaca. Amb aquest objectiu van anar creant una nova metodologia per a desenvolupar el talent a les empreses, que van patentar com a mètode K180º.

Un mètode que consta de quatre fases: catarsi per a trencar amb el passat, l’entrenament de les noves formes de treballar, l’explosió per a assolir la competitivitat i l’enfortiment com a millora contínua. “Aplicant les quatre fases del mètode portem a les persones, mobilitzades pels seus líders, de la letargia a la revolució i motivació absolutes”, assegura. És a dir, motiven i revolucionen els ànims d’equips avorrits i cremats per les rutines.

“Les persones aconsegueixen desenvolupar-se i créixer i l’empresa es veu beneficiada d’aquest creixement. Tots surten guanyant”, resumeix la CEO de Kainova. Segons el mètode, el guany en productivitat és enorme: un 20% i l’equivalent a 160 hores de feina per professional a l’any.





El coach a grups, un inici complicat

Tot i això, els inicis de Kainova no van ser fàcils: “Va costar molt aconseguir els primers clients. El 2009, parlar de coaching grupal sonava a xinès. Se sentia des d’un vessant molt més individual i només per a directius”. La seva proposta, la d’incloure tot l’equip, era revolucionària. Avui, assegura que és una pràctica instaurada.





El líder del segle XXI

Tot i que els canvis han d’arribar a tota l’organització, el paper dels líders esdevé fonamental per a Kainova, que ho defineix com un “lideratge disruptiu”. “Els líders no necessiten només les habilitats clàssiques com saber comunicar, delegar o organitzar; ja no és suficient. Ara han d’aportar valor a l’organització a través de desenvolupar el talent del seu equip, fidelitzar els treballadors i promovent la intel·ligència col·lectiva”.

En un món altament competitiu, la suma de les capacitats de tot l’equip esdevé fonamental. I els líders ho han d’entendre i aprofitar-ho. Un pas que, alhora, millora la motivació i implicació dels treballadors.

“Estem en un entorn molt competitiu, amb molta innovació i molts canvis sobtats. La pregunta és com ajudem les persones a conviure en un entorn tan convuls i complex com l’actual, no es poden fer les coses com abans”, emfatitza Castro, que afegeix: “Hem d’ajudar a entendre que les coses han canviat. Tot i que la paraula canviar no m’agrada, prefereixo evolucionar.

I els directius han de ser els primers a canviar, però també és imprescindible que ho facin tots els treballadors: “Sovint hi ha resistència al canvi. Per naturalesa, l’humà es resisteix”. I els canvis han de ser reals: “A vegada hi ha la mentalitat i la intenció de canviar. Però amb intencions les organitzacions no es mouen, s’han d’implementar noves coses”.

“Per a poder sobreviure amb turbulències imprevistes, has de tenir un equip humà capaç d’adaptar-se i gestionar aquests canvis de manera positiva”, sentencia. Un mètode per a aflorar el talent de les empreses que porten a companyies, petites i grans, catalanes, espanyoles i de fora de l’Estat.





Per Bernat Bella