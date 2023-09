El Top 5 d’aliments per a infants: Alimentació més saludable

Varietat de fruits del bosc (iStock)

Quan es tracta de l’alimentació dels més petits, és natural preocupar-se per la seva salut i assegurar-se que estiguin rebent els nutrients necessaris per al seu desenvolupament i creixement. No obstant això, l’alimentació saludable no té per què ser avorrida ni insípida. Aquest és el Top 5 de l’alimentació per a infants:

Civada. Aquest cereal és ric en vitamines, minerals i antioxidants. A més, afavoreix una excel·lent digestió i proporciona sensació de sacietat.

Fruits vermells o del bosc. Són baies altament nutritives pel seu contingut de vitamina C i antioxidants, que ajuden a combatre els radicals lliures del medi ambient.

Iogurt natural. Conté una quantitat equilibrada de proteïnes, carbohidrats i greixos. A més, és ric en calci i fòsfor, fonamentals per a la salut òssia. Opta per iogurts naturals sense sucres afegits.

Ametlles. Són excel·lents per al desenvolupament cerebral. Són riques en proteïnes, minerals i fibra, i aporten energia. Es recomana incloure-les en l’alimentació infantil. Les pots agregar a liquats, cremes o trossejar-les i afegir-les a fruites i iogurt.

Germinats. Són aliments vius plens de nutrients que brinden enormes beneficis. Milloren la concentració, l’humor, augmenten l’energia i afavoreixen una bona digestió. Són refrescants, divertits i llestos per a consumir, per la qual cosa són ideals quan es busca una opció saludable i deliciosa en poc temps.





Per Mujerde10.com