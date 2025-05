JPEE: Joan Clotet afirma que “la natació andorrana ha demostrat que pot representar Andorra en les grans competicions”

Joan Clotet, president de la Federació Andorrana de Natació (FAN)

La natació andorrana ha completat la seva participació als Jocs dels Petits Estats d’Europa (JPEE) Andorra 2025 amb un balanç provisional de set medalles –tres d’or, una de plata i tres de bronze– en espera encara dels resultats de la natació artística. El president de la Federació Andorrana de Natació (FAN), Joan Clotet, ha expressat la seva satisfacció per l’actuació global dels nedadors: “Estem molt contents. Tota la trajectòria d’aquests dies l’hem gaudit molt, no només nosaltres, sinó també el públic.”

Clotet ha destacat especialment el bon ambient a la piscina i l’actitud dels esportistes, des del primer dia: “Des de les classificacions del matí fins a les finals de la tarda, hem viscut un ambient fantàstic. Ho han donat, tot i això, és el més important.”

Pel que fa al rendiment esportiu, el president de la FAN ha remarcat que “de moment, tres medalles d’or, una de plata i tres de bronze amb els relleus. Estem molt contents i jo estic content també pels atletes, perquè la veritat és que ho estan fent impecable”.

Un dels noms propis d’aquestes jornades ha estat Kevin Teixeira, triple medallista d’or: “S’ho ha pres molt seriosament i tenia moltes ganes de fer aquests Jocs. La veritat és que ha costat, no ha sigut fàcil, però ha demostrat caràcter i determinació. Estem molt contents per ell, per la federació i per la natació andorrana.”

Clotet també ha volgut posar en valor l’esforç col·lectiu, més enllà de les medalles: “Hi ha hagut qui s’ha quedat a tocar del podi, però ho han donat tot. Hem de dir que ha estat un bon campionat. I encara que no arribis a la medalla, també compleixes l’objectiu. Cal valorar el conjunt.”

Finalment, ha volgut agrair l’entusiasme del públic i la implicació de tot l’equip: “Jo faria una valoració molt bona de tots aquests dies. Ha estat fantàstic, de veritat.”

Per la seva banda, el director tècnic de la FAN, Alfonso Maltrana, també ha volgut destacar els bons resultats aconseguits amb dues medalles a la darrera jornada. “Ha estat un molt bon dia per a nosaltres; les marques són molt millors que a Malta, hem fet 7 quartes places de les quals més d’una s’ha quedat a menys de tres dècimes del podi.

En aquesta línia, Maltrana també ha valorat positivament el paper de Nàdia Tudó que “és tot per a la natació andorrana femenina, perquè el seu compromís i la seva professionalitat són un exemple per a tothom”. El director tècnic també ha afegit sobre Kevin Teixeira que, “és una realitat, encara pot millorar i a Mònaco encara ens donarà moltes més alegries”.