Jové i Cabanes poden finalitzar el Mundial de gravel tot i la “bogeria” de la prova

Els ciclistes andorrans Xavi Jové i Òscar Cabanas han finalitzat en 159 i 201 posició, respectivament, el Mundial de gravel disputat a la població holandesa de Zuid Limburg. Tot un èxit, si es te present que un total de 254 corredors van participar, la majoria d’ells professionals de diferents especialitats del ciclisme i el que encara és més important a menys d’un 15% del temps dels primers, una mostra de l’evolució que han tinguts ambdós ciclistes del Principat durant la temporada.
La cursa que constava de 181 quilòmetres en total ha estat completament “una bogeria”. Amb un ritme frenètic imposat pels pro, els de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) “han tingut que salvar uns inicis que feien veritablement por”. Corredors passant pels camps per a saltar-se les aglomeracions i evitar taps i caigudes feien que durant la primera volta, fos “la selva”. L’objectiu era no tenir cap caiguda i evitar qualsevol punxada inicial que hagués fet encara molt més difícil la prova, i ho han aconseguit, tot els moments de “neguit” que han viscut.
Xavi Jové ha tornat a demostrar que tenia ritme: “he tingut les millors sensacions en cursa de la temporada”, ha reconegut, però el tenir pocs punts en el rànquing mundial ha fet que la seva posició de sortida fos de les darreres dels 254 participants, cosa que els ha obligat a fer un esforç extra, en el ja de per si difícil recorregut holandès. El seu temps final de 5:05:59 deixa molt clar, la gran cursa de l’andorrà.
Per la seva banda, Òscar Cabanas que anava, a la primera volta i mitja en el grup de Jové ha patit una indisposició que l’ha obligat a aturar-se, reduint les seves possibilitats de fer un gran resultat i quedant-se en un bon resultat, ja que pel rendiment també ha estat en el 15% del temps del guanyador. Les seves 5:21:14 també certifiquen la gran millora del ciclista andorrà, en “una cursa on hi havia el més alt nivell vist mai, en un mundial de gravel”.
El professional belga Florian Vermeersch, amb un temps de 4:39:12, ha aconseguit la victòria final.