L’art com a abraçada: una exposició col·lectiva celebra la sororitat a Andorra

El pròxim 15 de novembre, Andorra, serà l’escenari d’una trobada artística única: “Sororitat, essència compartida”, organitzada per Fearless by Celius Art. Una exposició col·lectiva en la qual participen 14 artistes contemporànies de diverses trajectòries i estils, unides per un mateix leitmotiv: la sororitat. La mostra convida a reflexionar sobre aquest concepte com a valor essencial: la complicitat entre dones, el suport mutu i la capacitat de transformar experiències individuals en una expressió col·lectiva. A través de la pintura, escultura, fotografia, collage i diverses tècniques visuals, cada creadora aporta la seva mirada personal i, alhora, teixeix un relat comú.
“L’art ens permet crear ponts. En aquesta exposició, la sororitat no és només un tema, és una manera d’estar juntes, de celebrar, de reconèixer-nos i de potenciar les nostres veus”, destaquen les organitzadores.
L’exposició adquireix un valor especial per a Andorra, en proposar un diàleg entre dones creadores procedents d’Espanya, Suïssa, l’Uruguai i el Principat. L’art esdevé així un llenguatge universal que traspassa fronteres i ofereix al públic local una visió àmplia de la creació femenina contemporània.
Durant la inauguració, el públic podrà conèixer les artistes en persona i dialogar amb elles, generant un espai de trobada i proximitat amb la premsa i els assistents.
L’exposició estarà ubicada a la galeria Gaman, a l’avinguda Fiter i Rossell, número 25, local 2, d’Escaldes-Engordany. La inauguració està prevista per a les 19 hores del dissabte, 15 de novembre. L’entrada és lliure.