Intenta agredir els agents perquè volien arrestar-lo per possessió de crac

El servei de Policia va detenir, el passat divendres a la tarda, a Andorra la Vella, un home de 26 anys. L’individu va ser controlat pels agents del servei de l’ordre, inicialment, per beure alcohol a la via pública, però, tot seguit, el van trobar en possessió d’una cullera amb crac, substància estupefaent que va admetre haver estat consumint.
Durant la intervenció, l’home va insultar, desobeir, intentar agredir i amenaçar de mort els agents. Per aquest motiu, a més d’arrestar-lo per un delicte contra la salut pública, se’l va detenir també per delictes contra l’honor, contra la funció pública i contra la llibertat.