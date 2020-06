Jordi Fàbrega: “Obrir la frontera només d’un costat no obeeix a cap criteri epidemiològic”

Per connectar les famílies i l’economia dels territoris, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, creu que l’obertura de la frontera hauria de ser en els dos sentits.

Diu que una obertura parcial no respon a criteris sanitaris. Per això creu que seria just que s’aixequessin les restriccions duaneres perquè els catalans poguessin venir a Andorra i crear un benefici mutu entre les dues regions, sobretot tenint en compte la nova mobilitat entre regions sanitàries a partir de dilluns.

Fàbrega ha declarat que “totes les decisions que es prenguin han de tenir un criteri sanitari i de salut pública, i obrir la frontera només d’un costat no obeeix a cap criteri epidemiològic”.

Ara, diu, “ens falta la segona part, que és que nosaltres puguem pujar a Andorra, tant per nosaltres perquè molta gent ho està desitjant, i també per Andorra, per poder rebre tota aquesta gent que de moment podrà venir de la regió sanitària i, a partir de dilluns probablement de més zones”.