Un motorista d’Andorra ferit en una caiguda a Peramola

Un motorista ha resultat ferit aquest dissabte al migdia en un accident al terme municipal de Peramola.

Segons ha informat la Direcció General d’Emetgències, l’avís dels fets s’ha produït a 2/4 d‘una al quilòmetre 3 de la carretera local LV-5118, que connecta Peramola amb el nucli de la Torre de Rialb. Per causes que es desconeixen, el conductor ha perdut el control de la moto -de matrícula andorrana- i ha caigut a terra. L’home ha estat traslladat al Sant Hospital de la Seu d’Urgell, on ha estat atès d’una fractura al turmell.

D’altra banda, els Bombers han rescatat aquest dissabte mateix una persona que estava a la zona de les Basses del Codó, al terme municipal de Coll de Nargó. El SEM ha informat que el visitant s’ha precipitat, per causes que s’investiguen, i ha hagut de ser atès i després traslladat amb helicòpter medicalitzat a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

A les tasques de rescat hi han pres part efectius del GRAE del Parc de Bombers de la Seu i dels Bombers Voluntaris de Coll de Nargó. Des del servei nargoní han aprofitat per demanar a veïns i visitants precaució a la muntanya, ara que es preveu que els propers dies l’Alt Urgell i el conjunt del Pirineu recuperin la mobilitat amb la resta de Catalunya.