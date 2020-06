La C-25 i la C-37, úniques vies disponibles per arribar a Tarragona a partir de dilluns

A partir de dilluns, quan les regions sanitàries de Girona i la Catalunya Central entrin a la fase tres de la desescalada, des d’Andorra es podrà viatjar per bona part del territori català. Serà més difícil, això sí, arribar fins al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

Barcelona i Lleida encara continuaran uns dies més en la fase dos de la desescalada. Per tant, com que no es podran utilitzar ni l’AP-7 ni la N-II, ni tampoc l’AP-2 ni l’A-2, l’única via principal possible és l’Eix Transversal, la C-25, fins a Manresa i després desviar-se cap a la C-37 per Igualada i fins a Valls.